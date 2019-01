Vysoká – Po celkem vyrovnaném průběhu první půle rozhodl o výhře Vysoké v okresním derby se Záryby vstup do druhého poločasu.

Úvod ale patřil hostům, kteří šli na začátku třetí minuty do vedení. Tesař si na pravé straně pohrál se Sankotem a jeho přízemní centr usměrnil z bezprostřední blízkosti Mikšovský do opuštěné branky – 0:1.

Hosty gól povzbudil. Zárybští se nadále kombinačně prosazovali a hlavně z pravé strany hrozilo domácímu gólmanovi velké nebezpečí. Ten ale už za svá záda žádnou střelu nepustil. Naopak uhodilo na druhé straně. Martin Skopka vybídl přesným centrem ke skórování Rolence a ten jeho nabídkou nepohrdnul – 1:1.

Obě mužstva stále více praktikovala dlouhé nakopávané míče, a tak se hra přelévala z jedné strany na druhou. Před oběma brankami bylo hodně rušno. Blízko gólu byl hostující Pech, jehož bombu z voleje nadvakrát zlikvidoval gólman Chaloupka.

Z gólu se čtyři minuty před půlí ale radovali opět domácí. Trutnovský poslal dlouhý křížný pas na „zapomenutého“ Davida Řízka a ten prostřelil Krajíčka v hostující brance – 2:1.

O výhře Vysoké pak rozhodl vstup do druhé půle, kdy hosté nevěděli, kam dříve skočit. Už po půlminutě netrefil v malém vápně Trutnovského centr Vála. Minutu nato nastřelil Martin Skopka z voleje tyč a o chvilku později opět osamocený Vála nedokázal usměrnit míč do branky.

Válovi dát gól nebylo souzeno, ale zato dokázal v 50. minutě sklepnout míč na velkém vápně Tříškovi a ten ukázal jak překonat hostujícího gólmana. Hned po rozehrání přišel rychlý protiútok Vysoké po levé straně. Martin Skopka předložil míč před branku Trutnovskému a ten přidal čtvrtý domácí gól.

Vysoké vedení domácí ukolébalo. Hráči ubrali na důrazu, začali hrát na krásu a hosté měli stále více míč na svých kopačkách. Vytvořili si i několik dobrých příležitostí, které ale neproměnili.

Blízko gólu měl Dušička, jehož střela jen těsně minula tyče domácí branky. Přesto hosté dokázali deset minut před koncem stav zkorigovat gólem Mikšovského z penalty. Té předcházelo Finkousovo stažení Schütze před domácí brankou.

Očima trenérů



Václav Řízek (Vysoká): „Předně jsem rád, že jsme přerušili šňůru dvou posledních porážek. Nevyšel nám vstup do zápasu. Dostali jsme rychlý gól, ale naštěstí jsme dokázali ještě do poločasu stav obrátit. Rozhodující byl vstup do druhé půle, kdy jsme přidali další dva góly. Pak jsme ale začali hrát bohorovně a další šance jsme neproměnili. Zvítězili jsme ale zaslouženě. Víc jsme chtěli, byli jsme aktivnější a měli i více šancí.“



Miroslav Babovák (Záryby): „Vyhrálo mužstvo, které udělalo méně chyb v defenzivě. I když jsem hráče před zápasem upozorňoval na to, že domácí hrají dlouhé nakopávané míče bez mezihry, nedokázali se s tím poradit. Nehráli jsme navíc v optimální sestavě, chybělo několik hráčů, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsme v těžké situaci, ale takový je fotbal. Musíme si z toho pomoci sami.“

Vysoká – Záryby 4:2 (2:1)

Branky: 12. Rolenc, 41. D. Řízek, 50. Tříška, 51. Trutnovský – 3. a 80. z PK Mikšovský. Rozhodčí: Hron. ŽK: Sankot, Trutnovský – F. Valentin, Dušička, Tesař. Diváci: 100. Vysoká: Chaloupka – R. Finkous, Štauber, Volf, Sankot – D. Řízek, Vála, Tříška, M. Skopka – Rolenc (39. Zárybnický), Trutnovský. Záryby: Krajíček – Dlabač, Hallík, Ložek, V. Valentin – F. Valentin, Tesař, Pech (63. Blanár), Mikšovský – Schütz, Dušička.

JAROMÍR HEJNA