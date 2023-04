„Vůbec jsme nesoutěžili,“ rozesmál se a pokračoval už o něco vážnějším tónem: „Soupeř byl slabý a nám se zápas prostě povedl. Nic jiného k tomu asi nejde říct. Minulý týden jsme dostali devět gólů ve Všetatech, což se nám vůbec nepovedlo. Teď to bylo obráceně. Do čeho jsem kopl, to tam samozřejmě spadlo.“

Gólů ve své kariéře nastřílel v řádu stovek, tak bohatý jediný zápas ale zažil v osmatřiceti poprvé. „Řešil jsem to. Pamatuji si, že jsem dal maximálně pět gólů na Pétézetce, když jsme tenkrát s Vysokou postupovali do B-třídy. Jinak za dospělé určitě ne,“ vylovil v paměti dosavadní maximum.

Kromě Vysoké, kde strávil nejdelší čas a kam se i rád vracel, Tomáš Skopka v minulosti obstarával ofenzivu také Řepínu, Kostelci, mělnickému FC nebo Byšicím. Vůbec prvním angažmá mimo Vysokou byl půlrok za Neratovice, kam si jej jako pětadvacetiletého vytáhl tehdy do krajského přeboru trenér Jiří Kafka.

Před necelými dvěma roky udělal za bitvami v kraji tlustou čáru přestup do Střezivojic. „Odešel tam brácha, já, Vašek Pešan, Hynek Tříška, Michal Zeman - všichni, co jsme spolu hrávali B-třídu, jsme si přišli kopnout čtyřku. Bráchovi je jednačtyřicet, mě bude čtyřicet příští rok a fotbal už v tomto věku bolí. Žádné honění, hrajeme to v klidu,“ říká o týmu, který v loňské sezoně dokonce celou soutěž ovládl.

Postup výš ale odmítl. „Nevím, jaké jsou plány, ale osobně bych nad tím vůbec nepřemýšlel. Stačí se podívat na Mlékojedy, taky mají sice starší, ale zkušené kluky a ve třetí třídě se jim příliš nedaří. U nás je navíc i málo lidí, což je problém,“ má Tomáš Skopka v otázce (ne)postupu nadále jasno.

Na podzim se tak parta z Kokořínska znovu usadila v čele tabulky IV. A třídy. Až série tří porážek, která vyvrcholila ve zmíněném prvním jarním utkání ve Všetatech, znamenala pád na druhou příčku za Romu, jednoho z přemožitelů. „Chyběli nám tam hráči. Chytal Petr Jírec, který se zranil a nemohl se pořádně hnout. Asi bychom prohráli, ale určitě ne takovým rozdílem,“ vrátil se k debaklu, na který se hlavně jeho zásluhou podařilo hned po týdnu zapomenout…