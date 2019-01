Mělník /ROZHOVOR/ - V době, kdy už se o slovo pomalu hlásí zimní příprava, se Mělnický deník ohlédl s předsedou okresního fotbalového svazu Jiřím Kabylem za podzimní polovinou sezony. A to napříč všemi soutěžemi, které se na Mělnicku hrají.

Jiří Kabyl | Foto: Ilustrační foto

Začněme nejvýš – co říkáte na reprezentaci okresního fotbalu za hranicemi – v divizi a kraji?

Pečlivě sleduji výsledky našich zástupců ve vyšších soutěžích, samozřejmě si přeji, aby nikdo nespadl a jejich počet se zvyšoval. O postupu mohou uvažovat Neratovice (divize) a FC Mělník (I. B), přál bych jej oběma. Pro okresní fotbal by bylo dobré, kdyby se tu hrála ČFL a některému mužstvu se podařilo postoupit do krajského přeboru. Okresnímu městu i Kralupům by slušel fotbal na vyšší úrovni, těžily by z toho i další kluby.

Jak zní vaše hodnocení podzimu v okresních soutěžích?

Zaznamenali jsme poměrně poklidný podzim. Bohužel v posledním kole jsme museli řešit inzultaci v Obříství.

K té se ještě dostaneme. Co říkáte na to, že okresnímu přeboru vládne nováček? Očekáváte, že by Kralupům mohl návrat do kraje ještě někdo zhatit?

Mají zkušené hráče, ale za nimi jsou s odstupem několika bodů další tři mužstva, takže soutěž může být zajímavá. V létě mohlo místo Kel postoupit ještě jedno mužstvo a nevyužilo této možnosti, takže kromě bodů a umístění bude důležité, kdo by se cítil připravený na vyšší soutěž a akceptoval případný postup.

Předpokládám, že i pro vás je překvapením poslední místo pro Hořín. Věříte, že se zmobilizuje a zachrání?

Na konci tabulky je mezi devátým a čtrnáctým rozdíl pouhých čtyř bodů, takže i boj o sestup bude asi napínavý. Hořín hrával v klidu a byl často v horních patrech, takže jejich umístění je i pro mě překvapením. Nepřeji sestup Hořínu, ani nikomu jinému.

Třetí třída je republikovým unikátem v tom, že na podzim po jednom týmu neztratilo a nezískalo ani bod. Jak pohlížíte na počiny Čečelic a Sazené?

Čečelice potvrzují výkonnost z loňského ročníku, kde také bojovaly o postup. Sazená zřejmě bude chtít ročník nějak dohrát, není jednoduché hrát, když za podzim nejenže nezískáte ani bod, dokonce ani jednou se nedostanete do vedení. Přesto si zaslouží úctu.

Ze čtvrté třídy zaznívají stesky, že zápasy často řídí laici, zatímco na přebor jsou delegovaní tři rozhodčí. Vidíte řešení?

Během zimní přestávky nebo jara se se zástupci mužstev chci pobavit o tom, co společně musíme udělat, aby utkání řídili delegovaní rozhodčí. Přebor je nejvyšší soutěží na úrovni okresu a zaslouží si tři rozhodčí. Co můžeme změnit ve čtvrté třídě? Hrát více zápasů v 10.15, nebo tři hodiny před úředním začátkem, aby rozhodčí stačili přejet. Nabízí se i zavedení povinnosti pro oddíly mít proškoleného rozhodčího s licencí, třeba někoho z hráčů. Tento rozhodčí by musel za sezonu odpískat cca deset utkání, dostal by za ně paušál. Možná by se to některým zalíbilo a stali by se z nich rozhodčí napořád.

Přibližte aktuální stavy sudích.

Podařilo se nám zvýšit jejich počet. Máme 25 okresních a 12 krajských. Zastoupení ve vyšších soutěžích je se čtyřmi rozhodčími v divizi a ČFL historicky nejlepší. Lucie Šulcová vlastní odznak FIFA a jezdí rozhodovat ženskou Ligu mistrů. Milan Matějček píská v lize. Celkový počet 42 rozhodčích svědčí o slušném nárůstu v posledních letech. Mladí rozhodčí absolvují vzdělávací programy. Výsledkem je fakt, že náš okres má pět rozhodčích v republikových soutěžích. Snažíme se získávat další, ale bez vzájemné pomoci s kluby to bude složité. Rozhodčím jsme nakoupili vybavení v hodnotě cca 80 tisíc korun, podporujeme jejich vzdělání, v nejbližší době by se měly zvýšit odměny. Snažíme se dělat vše pro další zvýšení jejich počtu. V závěru podzimu jsme si půjčili několik rozhodčích z Litoměřicka.

Podzim přinesl v závěru inzultaci rozhodčího, za který padl pro hráče Obříství roční zákaz činnosti. Jaký je váš komentář k tomuto excesu?

Navštívil jsem zasedání disciplinární komise, abych měl co nejvíce informací. Došlo k něčemu, co určitě nikdo nechceme, tresty jsou adekvátní. Musím uznat, že mi byl sympatický postoj vedení Obříství – celou situaci přiznali, omluvili se, hráč se omluvil po utkání rozhodčímu. Když už nastal problém, postavili se k tomu jako chlapi.

Šlo o ojedinělý jev? Co bylo případně hlavním podzimním nešvarem na trávnících?

Fotbal je geniální svou jednoduchostí, dopřává většině lidí pocit, že mu rozumí. Takřka každý divák ví, jak měl hráč přihrát, koho měl trenér vystřídat, co měl písknout rozhodčí. Bohužel spousta lidí má představu, že když zaplatí vstupné, může používat vulgaritu vůči komukoli, nejčastěji vůči rozhodčím. Když jdu sledovat fotbal v osmé, deváté a desáté soutěži, dá se předpokládat, že hráč má technické nedostatky, trenér nebude vést mužstvo jako ligový, rozhodčí nebude Královec. Kdyby každé mužstvo nominovalo své hráče jako rozhodčí, a ti by si tuto roli vyzkoušeli, podělili by se o zážitky se spoluhráči, možná by se zvýšil vzájemný respekt a dokázali bychom mít k sobě lepší vztah.