Trenére, jak se povedl takový úspěch neztratit v soutěži ani bod?

V podstatě to vyplynulo samo od sebe, šňůra vítězných zápasů se prodlužovala a až ke konci soutěže jsme si řekli, že neztratit ani jeden bod, by bylo úžasné, což se nakonec povedlo. Naším cílem jsou vítězství v každém zápase, ale ještě důležitější pro nás trenéry je cesta, jakou jsme k němu došli. Snažíme se dodržovat herní principy, které jsme si stanovili, založené na individuálních dovednostech jednotlivých hráčů.

V čem jste byli jako tým především silní?

Těch atributů je víc. Jedním je konkurenční prostředí, v týmu je velká konkurence, pokud se chtějí kluci prosadit, musí makat na každém tréninku. Velmi důležitá je kabina, kde se vytvořila dobrá parta, kluci spolu rádi tráví čas i mimo fotbal. Naši hráči jsou ctižádostiví, mají výborný charakter a neustále se chtějí zlepšovat, je radost s nimi spolupracovat. Další stěžejní faktor jsou rodiče, kluci od nich mají velkou podporu a to je v tomto věku zásadní.

Co bylo během sezony nejtěžší?

Otázku můžeme rozdělit na dvě části. Aby se kluci zlepšovali, potřebují hrát těžké zápasy, takže jsme pro ně stále hledali optimální výzvy. Díky účasti na finále Planeo Cupu a dalším přátelským utkáním jsme se snažili vytvořit takový mix, aby všichni hráči měli prostor k rozvoji. V divizních mistrovských utkáních pro nás bylo nejtěžší překonat hluboký obranný blok soupeřů, což se nám trpělivou kombinační hrou založenou na individuálních dovednostech našich hráčů celkem dařilo.

Kdo patřil mezi největší tahouny týmu?

Nerad bych vyzdvihoval jednotlivce, do divizních bojů nastoupili všichni hráči ze soupisky, ale pravidelně jsme točili kolem patnácti hráčů, kteří odehráli v divizi nejvíce minut. Všichni hráči z širšího kádru dostávali dostatečnou minutáž a je jen na nich, jak o své místo na výsluní zabojují.

Co pro vás znamená taková sezona do budoucna?

To nám ukáže čas, o kluky je zájem ve velkých klubech. Prosazují se nám do krajských výběrů, začalo kolem nich být živo. Někteří borci si vyzkoušeli tréninky v nejlepších akademiích v Česku, máme z toho radost a všem přejeme úspěch. Věříme, že u nás v klubu jim máme stále co nabídnout. Budeme se snažit jejich potenciál neustále rozvíjet a pomáhat jim plnit si své fotbalové sny.

Jaké výzvy vás čekají v nejbližší sezoně?

Od léta vstupujeme do kategorie U14, kde nás čeká přechod na velké hřiště (formát 10+1), což je pro celý tým obrovská výzva, na kterou se všichni těšíme. Už v srpnu na nás čeká účast na skvěle obsazeném dvoudenním turnaji v Hradci Králové (takové druhé Planeo). Přátelská nebo mistrovská utkání, které na naše hráče čekají, nás určitě prověří a dají nám všem zpětnou vazbu, kde se musíme ještě zlepšit.

