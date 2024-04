Lobkovický odchovanec Radek Šiler si po lednovém příchodu do béčka pražské Sparty rychle získává pozornost svými výkony na fotbalovém hřišti. Přestože přišel z nižší soutěže, konkrétně z třetiligové Admiry Praha, adaptace devatenáctiletého útočníka probíhá bleskově. Za vše mluví statistiky čtyř gólů a dvou asistencí v šesti zápasech.

SFC Opava - Sparta Praha B 3:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Zatím je to fantastický. Teď jsme sice prohráli s Opavou, ale jinak se nám daří a herně je to podle mě velmi dobré. Byla to pro mě samozřejmě trochu změna. Ve Spartě jsem ale působil už dřív a většinu kluků ze stejných ročníků jsem znal. Měl jsem to tak trochu snazší, nemusel jsem se tolik seznamovat,“ řekl Radek Šiler k vydařenému začátku nového angažmá v rozhovoru pro klubový web. O čem dále mluvil?

O působení v mládeži Sparty…

Ze začátku jsem tady hrál v poli, ale také chytal. Původně jsem totiž přišel jako gólman. Jenže jsem nebyl moc vysoký a ke konci už mě fotbal upřímně ani nebavil. Nakonec bylo dobře, že mě tu jako brankáře nechtěli, protože jsem po měsíci v Dukle začal zase pořádně hrát. Spartu jsem ale sledoval dál. Jsem sparťanem po rodičích, s nimi jsem chodil na Letnou.

O původem rovněž neratovickém Tomáši Čvančarovi…

Je to fantastický hráč. Na Spartě se mu moc dařilo a potom následoval velký přestup. Takovému posunu bych se nebránil. Nikdy jsme se sice nepotkali, ale sleduju ho. Stejně jako Leverkusen a kluky, kteří Spartou prošli.

O úspěšném podzimu v Admiře…

Minulou sezonu jsem měl po podzimu sezení s trenérem áčka, který mi řekl, že s nimi půjdu do přípravy a uvidíme. A pak už jsem tam prostě zůstal. Ze začátku se nám moc nedařilo, ale pak jsme najeli na šňůru a hezky si to sedlo.

O tom, co by měl ještě zlepšit…

Myslím si, že ještě trochu fyzičku. Když jsem přicházel, bylo to pro mě trochu těžší. Teď už jsem něco nabral, ale ještě to může být lepší. Zároveň bych měl vypilovat levou nohu.

O prvních startech ve druhé lize…

Úplně první zápas jsme hráli proti Prostějovu. Hned na začátku jsme dali pár gólů, na které jsem nahrával. Nervózní jsem ale nebyl. Na jaře jsme zatím vyhráli čtyři zápasy ze šesti. Bodů jsme sice mohli uhrát i víc, ale zatím se nám po herní stránce daří.

O prvním srazu reprezentace do 20 let…

Z něho jsem si přivezl další zkušenosti. Hráli jsme proti Portugalsku a Anglii. Šlo o těžké zápasy, bylo to zase něco nového. Reprezentace funguje na trochu jiném režimu. Zaměřujeme se spíš na taktiku, protože za dva dny se jde hned do zápasu. V tomto ohledu je to rychlejší.

O cílech do zbytku sezony…

Získat co nejvíc bodů, abychom se v klidu zachránili. K tomu přidat co nejvíc gólů. A v budoucnu bych se samozřejmě rád posunul do A-týmu.