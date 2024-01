Daniel Turyna. Ještě nedávno byl tento útočník považován za příslib českého fotbalu. Vychovala jej Slavia, pak odešel do Sparty. Neprosadil se, gólů moc nedal. Do hledáčku fotbalové komunity se přesto dostal - kvůli nenávistnému příspěvku na sociálních sítích. Ze stejného důvodu ho čeká slyšení před etickou komisí. Hrozí mu přísný trest.

Daniel Turyna (vlevo) v dresu SK Zápy během pohárového utkání v Benátkách | Foto: Miloš Moc

Před sezonou přicházel do třetiligových Záp jako jedna ze zvučnějších posil. Právem. Za sebou měl působení v obou pražských „S“, starty v mládežnických reprezentacích i v nejvyšší slovenské soutěži. Jenže více než na hřišti na sebe Daniel Turyna upoutal pozornost mimo něj.

V době, kdy české soutěže odpočívají hlubokým zimním spánkem, se dokázal dostat do hledáčku fotbalového tribunálu. Na sociálních sítích Instagram a X během posledního dne uplynulého roku sdílel příspěvky „navzdy nenavist zidum“ a „smrt zidum“.

Jeho počínání neuniklo funkcionářům a reakce z etické komise byla blesková.

Hned druhý lednový den šéf komise Jan Heidenreich rozhodl, že autor dvou podzimních gólů musí na kobereček. Vyvrátit by měl podezření z disciplinárního přečinu, popsaného v řádech jako projev hanobící příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvě pleti, sexuální orientaci, národnost, náboženství či politickou příslušnost. V opačném případě může být potrestán zákazem činnosti až na pět let, ale i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun. Sankce hrozí i za neodůvodněné nedostavení se na jednání komise.

Do Sparty za Kuchtu

Pětadvacetiletý Daniel Turyna s fotbalem začínal doma v Pečkách na Kolínsku. Ještě před necelým rokem patřil pražské Spartě. Do tamní mládeže se v šestnácti dostal od největšího rivala Slavie výměnou za Jana Kuchtu. Zatímco kariéra tohoto útočníka nabrala správný, zářivý směr (až do reprezentace), Turyna zatím dosud svůj talent plně neprokázal.

Po jednosezonní zkušené ve slovenské Senici a hostováních v druholigových českých klubech to ve Spartě dotáhl na kapitána rezervy, v áčku si ovšem nepřipsal jediný mistrovský start. Loni v zimě kývl po dalším vážném zranění na přestup druholigovému Třinci, ve Slezsku setrval jen do léta, kdy se vrátil hrát znovu nedaleko od domova do Záp.

Za druhý tým ČFL B naskakoval víceméně jen z lavičky náhradníků a během jedenácti startů (včetně dvou pohárových) připsal dva góly. Nedlouho před startem zimní přípravy si zadělal na opravdový malér.