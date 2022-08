O další jednoznačné porážce přesně ve stylu minulých vzájemných zápasů tentokrát rozhodla sedmiminutovka na přelomu obou poločasů. Hosté do ní vměstnali hned sedm gólů. Do té doby domácí statečně drželi krok. Dostávali se i do zajímavých střeleckých pozic (Vokoun, Šiler, Gabčo), trestat okénka v obraně se ale dařilo pouze favoritovi. Ten načal svůj sezonní účet netypicky gólem hlavou.