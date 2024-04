Jarní měsíce patří už podvanácté Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu. I letošní ročník největší události mládežnického fotbalu slibuje výjimečné zážitky. Během šesti finálových turnajů se na jednom místě setkají nejmladší nadějní fotbalisté, současní aktivní hráči i fotbalové legendy, které povzbudí nastupující generaci fotbalistů a zároveň se podělí o zkušenosti ze své bohaté a úspěšné kariéry. Těšit se můžeme na Jana Kollera nebo Tomáše Skuhravého, který přijede ze svého domova v Itálii. První finálový turnaj je na programu poslední dubnový víkend Kuřimi.

Planeo Cup promo video | Video: Planeo Cup

Na začátku kvalifikací v září loňského roku naskočilo do Planeo Cupu neuvěřitelných 18 tisíc mladých fotbalistů z celé republiky a klubů všech úrovní výkonnosti. Z 995 přihlášených družstev se prokousalo kvalifikačním sítem v každé ze šesti kategorií 24 nejlepších týmů, celkem tedy 132, do finálových turnajů. V nich se ve čtyřech skupinách po šesti družstvech představí nejlepší mládežnické týmy republiky ve Vysokém Mýtě (U8), Lázních Bohdaneč (U9), Kroměříži (U10), Hlučíně (U11), Uničově (U12) a Kuřimi (U13).

A jako každý rok i letos se můžeme těšit na souboje malých klubů s těmi z absolutní české špičky. Po boku Sparty, Baníku Ostrava a dalších velikánů se představí i několik reprezentantů ze Středočeského kraje. Vedle obvyklých účastníků FK Mladá Boleslav a 1. FK Příbram zažijí své velké chvíle Slovan Velvary, Fotbal Neratovice-Byškovice, SK Benešov, Polaban Nymburk nebo Slavia Louňovice, kde žije jen 1 137 obyvatel.

Velkou událostí je i první účast dívčích týmů ve finálových turnajích, když se v kategoriích U10 a U12 představí fotbalistky pražské Slavie. Určitě tak bude jedním z očekávaných okamžiků duel holek Slavie a kluků Sparty ve finálovém turnaji U12 na začátku května v Uničově.

FINÁLOVÉ TURNAJE

U13 27. – 28. 4. 2024 Kuřim

U12 4. – 5. 5. 2024 Uničov

U10 18. – 19. 5. 2024 Kroměříž

U9 25. – 26. 5. 2024 Lázně Bohdaneč

U8 1. – 2. 6. 2024 Vysoké Mýto

U11 8. – 9. 6. 2024 Hlučín

„Planeo cup je jeden z největších žákovských turnajů v Evropě, kde sportuje na osmnáct tisíc dětí. Jde o turnaj, který obsáhne celou republiku od nejmenších vesniček až po největší kluby. Těším se na celkovou atmosféru finálových turnajů, určitě nás čekají duely plné emocí,“ řekl patron letošního ročníku Jan Koller.

On sám moc dobře ví, jak těžká je cesta do profesionálního fotbalu. Zároveň je důkazem, že i z vesnického klubu jako je Smetanova Lhota se dá dostat až do nejvyšších fotbalových pater a hrát na mistrovství Evropy i světa nebo Ligu mistrů.

Jan Koller dorazí na všechny finálové turnaje a nebude jediným legendárním fotbalistou, který na ně zavítá. I díky spolupráci s Nadací fotbalových internacionálů se v Česku po delším času objeví slavný kanonýr s přezdívkou Bomber Tomáš Skuhravý, který vyrůstal v Přerově nad Labem a trvale žije v Itálii, kde prožil skvělé roky své fotbalové kariéry.

Ohlášení jsou i další vyhlášení střelci Verner Lička, Vratislav Lokvenc, Radek Drulák nebo Karel Kroupa. Chybět nebudou ani ti, kteří se právě těmto elitním střelcům snažili v gólech zabraňovat mezi třemi tyčemi Jan Stejskal, Martin Vaniak, Tomáš Poštulka, Pavol Michalík, Josef Hron nebo Zdeněk Zlámal. O známá jména by neměla být nouze ani mezi tatínky mladých fotbalistů nebo z řad trenérů mládežnických týmů. V předchozích letech tak bylo možné potkat například Maria Holka, Bořka Dočkala, Tomáše Sivoka, Jana Poláka nebo Davida Jarolíma.

Planeo Cup nese současně i název Pohár mládeže FAČR a dlouhodobě patří mezi projekty domácí fotbalové asociace. „Je to největší klubový turnaj v České republice a při účasti více než 900 klubů velká líheň pro budoucí talenty. Možná se v budoucnu objeví i mezi reprezentanty, protože je to turnaj, který každým rokem přiláká hodně nových tváří a talentů,“ řekl technický ředitel FAČR Erich Brabec.

První finálový turnaj Planeo Cupu je naplánovaný na poslední dubnový víkend do Kuřimi, kam mezi fotbalové naděje zavítají legendy Zbrojovky Brno Karel Kroupa a Josef Hron, kteří se svým klubem získali v roce 1978 historicky jediný mistrovský titul. Série finálových klání pak vyvrcholí na začátku června v Hlučíně.