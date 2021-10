„Super výsledek, navíc s čistým kontem, což je bezvadný,“ rozplýval se po utkání trenér Libiše Miroslav Kratochvíl. Zápas v jeho očích měl být rozhodnutý už daleko dříve. „Kdybychom do poločasu proměnili všechny šance, nemuselo to být jen jedna-nula, ale klidně pět-jedna,“ uvedl s tím, že soupeř v nejvážnější příležitosti skóroval, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. ​Jediným úspěšným střelcem první půle tak zůstal Dušek dorážející zblízka po předešlé šanci spoluhráčů.

​Druhý poločas podle Kratochvíla na tak jednoznačný výsledek dlouho nevypadal. „Soupeř byl ve druhé půli dvacet minut jednoznačně lepší. Potom jsme už ale proměňovali všechny šance, které jsme získali. Po porážce v Tochovicích bylo vidět, že hrajeme na větším hřišti, kde se cítíme dobře. Také soupeř na tom nebyl herně špatně. Velice dobře zachytali oba brankáři, i když hosté tolik brankových příležitostí neměli,“ dodal Miroslav Kratochvíl.

Domácí utkání končili po třech gólech v rozmezí osmi minut ve velké euforii. Koncert načala skákavá rána Menčla zpoza šestnáctky, na kterou brzy navázal po rohu ze vzduchu kapitán Macháček. Závěrečná trefa Přibyla, na podzim jednoho z nejproduktivnějších hráče Libiše, byla po zpětné nahrávce patičkou z kategorie exhibičních.

Spokojenost pak v Libiši panuje i s celým podzimem. Byť měl Miroslav Kratochvíl s týmem, který po pěti kolech převzal po odvolaném Miroslavu Jírovi, ještě o čtyři získané body vyšší cíl. „Utekly nám ve Vysokém Mýtě a v Tochovicích, kam jsme rozhodně nejeli prohrát. Hrálo by se nám na jaře ještě mnohem lépe. I tak jsme ale spokojení. Co vím od kluků, Libiš na podzim takový počet (22) po návratu do divize ještě nezískala. A to jsme ještě v závěru dohrávali se zraněnými a nemocnými,“ ohlédl se Kratochvíl.

Libiš – Horky 4:0 (1:0)

Branky: 31. Dušek, 75. Menčl, 79. Macháček, 82. Přibyl. Rozhodčí: Pena. ŽK: 2:1. Diváci: 62.

Libiš: Brožek – Macháček, Šmíd, Kocourek, Terentiev, Přibyl, Vetešník, Lohoyda (72. Ratner), Menčl (75. Tylšar), Šoupa (82. Brabec), Dušek.

Horky: Durov – Prokorát (76. Mynář), Matoušek (76. Horák), Krčmář (46. Tsykalo), Pátek, Zikmunda, Livora, Yaroshenko, Dudla (76. Tarasiuk), Mbah (68. Bakayoko), Borek.