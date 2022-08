„Soupeř nás porazil zarputilostí, efektivitou, srdíčkem a celkově přístupem. Předvedli jsme výkon, kterým se nesmíme prezentovat. Byla to stará garda,“ zlobil se naopak trenér Kolína Petr Pavlík.

„Nezachytili jsme začátek a pořád dotahovali. A když už jsme se potřetí dotáhli, během asi dvou minut jsme dostali čtvrtý gól. Bylo to o nás. Kluci si musí uvědomit, že loňská sezona už skončila a že se z nás nikdo na zadek neposadí. Po zápase jsme si to vyříkali. Doufám, že si to hráči vezmou k srdci, protože v zápase nepředvedli to, co umí,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Oba týmy se potkaly v loňské sezoně, kdy proti sobě stály v divizi. V obou duelech jasně vyhrál Kolín (3:0, 6:0), tentokrát však byl úspěšnější soupeř. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme Kolín vyřadit. Hned, jak jsem přišel do kabiny, jsem cítil, že každý z nás to má stejně," líčil Jakub Moravec.

Ten si pochvaluje i letní doplnění kádru. „Na každém postu je konkurence a každý musí makat na sto dvacet procent, aby hrál, což je za mě výborné. Máme i super partu, nad kterou stojí super trenér. Doufám, že stejné výkony budeme podávat i v soutěži a budeme hrát vršek tabulky. Osobně mám vysoké ambice a nechci hrát o záchranu," přeladil sedmadvacetiletý forvard na sobotní start divize.

Hned po prvních dvou kolech dlouhodobé soutěže pak přijde i další pohárový duel a pro Libiš velmi atraktivní. V prvním kole, které je oficiálně na programu 17. srpna, přijede druholigová Vlašim.

„Je to kvalitní soupeř, který je v úzkém spojení se Slavií Praha. Nebudu říkat, že si zápas půjdeme užít. Půjdeme jako do každého vyhrát. Pokud budeme hrát jako dnes a každý si sáhne na dno sil, můžeme i Vlašim porazit. Doufám, že si i diváci najdou cestu a poženou nás k co nejlepšímu výkonu," vyhlíží Jakub Moravec další pohárovou bitvu.

Libiš - Kolín 5:3 (3:2)

Branky: 4., 37. a 50. Moravec, 18. a 77. Přibyl – 15. a 49. Veselý, 22. Vondráček. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 1:1. Diváci: 165.

Libiš: Kundrát – Macháček, Elysberg, Buldra (84. Vetešník), Přibyl, Stibora (20. Zimmermann), Menčl (84. Lohoyda), Jánský, Moravec (73. Dušek), Mlejnek, Smetana.