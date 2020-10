Michal Hamšík začínal s fotbalem v České Lípě, kde prošel kromě Lokomotivy i konkurenční Vagónkou. Zahrál si za ni druhou dorosteneckou ligu a jako osmnáctiletý dostal šanci i v ČFL. Roční vojenskou službu si odkroutil ve VTJ Slaný, kde měl možnost hrát divizi. Po návratu do České Lípy následovaly hostování v Litoměřicích a přestup do Štětí.

Odtud hned dvakrát krátce zavítal také do Mělníka – nejdříve na půlroku na Pšovku, napodruhé na rok do FC Beck. Pokaždé se vrátil do „svého“ Štětí, kde později vykonával i funkci ve vedení klubu a prvního týmu. S tamním klubem se po dlouhým sedmnácti letech definitivně rozešel v roce 2014. To zamířil do Byšic, s nimiž spojil svou budoucnost na bezmála pět let a později převzal roli trenéra. Skončil těsně před startem jarní části.

Poslední fotbalový přestup udělal do Horních Počapel, za ně nastoupil ještě ke třem utkáním aktuální sezony okresního přeboru. K tomu úplně poslednímu na začátku října coby střídající. Nadále patřil také mezi aktivní okresní rozhodčí. S pískáním to v minulosti dotáhl i na vyšší úroveň. Dlouhá léta rovněž patřil mezi opory futsalového Olympiku Mělník. V jeho kronice je zapsaný jako jeden z hráčů, který týmu pomohli vybojovat vůbec první postup do nejvyšší soutěže.

Michal Hamšík byl doma v Mělníku, kde byl známý i pro svůj smysl humor a věčně dobrou náladu. Čest jeho památce…