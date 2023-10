Michale, dva zápasy v roli hlavního kouče – dvě výhry. Co vy na to? Čekal jste podobně skvělý začátek?

Abych řekl pravdu, tak vůbec ne. Myslím, že to nečekal nikdo.

Brandýs čelil dvěma penaltám, přesto jako první v sezoně vyloupil Hřebeč

Hlavně výhra v Hřebči, kde se to na podzim dosud nikomu nepovedlo, je určitě překvapivá a hodně cenná?

Každá výhra je pro nás cenná. V Hřebči ovlivnil utkání hodně vítr. My jsme se tomu lépe přizpůsobili a vyhráli, i když domácí zahodili penaltu, kdyby ji proměnili, mohlo to dopadnout jinak…

Co vy sám vidíte za takovým výsledkovým obratem? Pomohl ten trenérský impulz, jak se říká? Nebo nějaké konkrétní změny třeba v taktice, rozestavení?

Já jsi nemyslím, že za to mohu já, vždyť nemám ani zkušenosti. Spíš je to asi ten impulz. Je to všechno o tvrdé práci a o psychice kluků.

MICHAL VOLJANSKIJ

Narozen: 4. 10. 1977 v Mělníku

Bydliště: Kly

Zaměstnání: dispečer v dopravě

Rodina: manželka Eva, syn Michal, nevlastní dcera Eva a vnučka Emmička

Záliby: rodina a fotbal

Oblíbené jídlo: maso na grilu

Oblíbené pití: nejradši mám vodu

Oblíbený film: film o Bournovi

Oblíbená hudba: Metallica

Jak jste vlastně „spadl“ do role hlavního trenéra? Bylo to něco, nad čím si musel přemýšlet?

Volal mi pan Urban (místopředseda FK Brandýs), že chtějí udělat změnu na trenérském postu, jestli bych měl zájem to převzít po Petrovi. Vše bylo tak narychlo, že jsem nad tím ani nestihl tolik přemýšlet.

Co jste říkal na konec trenér Hejna, ke kterému došlo i kvůli jeho dlouhému disciplinárnímu trestu?

Petra je mi líto, je to srdcař, fotbalu se věnuje celý život a takových lidí je málo.

Když nebudeme počítat působení u mládeže, tak jste dosud zastával pouze roli asistenta. Tak jak moc velká změna to je?

Velká změna to je, jste zodpovědný za tým, aby fungoval.

Zatím jste byl jmenovaný do konce podzimu, tak máte třeba nějaké delší a vyšší trenérské ambice?

Zdraví mi nedovolilo hrát aktivně fotbal, tak jsem začal trénovat víc, ale že bych se zase někam hnal, to určitě ne.

Brandýs se rozloučil s trenérem. Roli hrál i jeho dlouhý disciplinární trest

Máte nějakého trenéra, od kterého se inspirujete?

Jako hráč jsem potkal spousty trenérů - třeba pana Hlouška nebo pana Dočkala. V dětství na Mělníku to byl samozřejmě Mirek Svoboda. V tom trénování jsem si nejvíc sedl s Jirkou Brunclíkem. On mě dostal do Neratovic do mládeže a nakonec jsme si spolu zkusili i dospělý fotbal.

V mezičase po konci u áčka Neratovic jste někde trenérsky působil? Na chvíli jste se mihl na Pšovce, ale tam to asi nemělo dlouhého trvání…

Je to tak, chtěl jsem pomoci Honzovi (Studenému), ale nakonec jsem vzal v Neratovicích U19. Ten poslední půlrok byl náročný, ale s Lukášem Fibigerem a Radkem Zámečníkem (šéftrenéři mládeže, respektive dorostu v FK N-B) to stálo za to.

V sobotu vás čeká další velká zkouška a zrovna proti „vašim“ Neratovicím. Jak se na zápas těšíte? A berete ho nějak prestižněji? S jakým výsledkem budeš spokojený?

Na zápas se těšíme všichni. Já to beru jako každý jiný zápas. Doufám, že přijde hodně lidí a užijí jsi to.

Kapitánovi Slovanu bouchly střelecké saze. K fotbalu ho přivedly ženy

Na menší umělce se dá asi očekávat spíše taková fotbalová válka, ne?

Nevím jestli válka… Prostě dvě mužstva, co jsi nedají nic zadarmo.

Co vaše hráčská kariéra? Po roce jste šel na startu sezony za Ovčáry, ale jen na pár minut… Čas nebo zdraví nedovolí víc?

Je to obojí, i když fotbal mám rád, tak se musím věnovat i doma manželce, která je skvělá.