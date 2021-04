Naproti tomu Kamara ze ránu pěstí, kterou Kúdelovi udeřil v útrobách stadionu po skončení zápasu, dostal jen třízápasový trest. A jeho spoluhráč Kemar Roofe, který brutálním zákrokem málem přizabil gólmana sešívaných Koláře pouze o zápas více.

Redakce Deníku zjišťovala reakce z fotbalového prostředí na Mělnicku.

„Rozhodnutí UEFA nelze označit jinak než jako šokující. Je to plivnutí do tváře Kúdelovi, Slavii i nám všem Východoevropanům,“ má jasno bývalý hráč a trenér z Mělníka Karel Grabmüller, který v současnosti na sociálních sítích často a rád komentuje aktuální fotbalové dění.

„Z celého toho v uvozovkách příběhu je cítit evidentní západoevropské elitářství. Prostě nás berou jako nutný odpad společnosti, přesně jak říká i Petr Švancara,“ shoduje se s bývalým prvoligovým hráčem.

„Pokud je tělesné napadení a ublížení na zdraví s naprosto evidentním zraněním protihráče trestáno míň než urážka hráče, kam jsme se to proboha dostali a kam se řítí dnešní svět?“ nerozumí.

Šokující je pro něj i vyjádření šéfa Slavie Tvrdíka, který se Kamarovi za klub po vyřčení trestu omluvil. „Kdo se omluvil hráčům a vedení Slavie za celé ty nechutné události nejen na Ibrox Stadium, ale i po zápase v Edenu? Tam už to podle mého soudu tehdy začalo,“ myslí si Grabmüller.

Trenér divizních Neratovic Jiří Brunclík by s uloženým postihem pro Kúdelu souhlasil v případě prokázání rasistického podtextu. Trest pro hráče skotského klubu považuje za výsměch.

„Nikdo neví, co Ondra doopravdy řekl. Pokud by měla UEFA důkaz, že tam byl rasistický podtext, tak deset zápasů ok. Druhá věc je ale výsměch v trestu obou hráčů Rangers. Tři, respektive čtyři zápasy stop za brutální faul a naplánované napadení Ondry, je v mých očích minimálně srovnatelné jako rasistická urážka. Takže oba hráči Rangers měli dostat stejný trest. Další velký výsměch je pokuta pro skotsky klub,“ podělil se o svůj pohled Jiří Brunclík.

Verdikt odmítá také trenér Libiše Miroslav Jíra. „Nesouhlasím s výší trestu v porovnání s fotbalisty Glasgow Rangers. Absolutně odmítám rasismus ve sportu. Ale jestli je šeptání čehokoli bez jasných důkazů do ouška větší prohřešek, než někomu zničit zdraví a třeba i kariéru, tak to mi hlava nebere," uvedl v narážce na „šílený" faul na Ondřeje Koláře.

Neúčast na Euru kvůli takovému trestu pak považuje za sportovní tragédii samotného hráče. „Pro takové okamžiky dře během kariéry. Šeptání - možná i verbální urážení, i kdyby to tak bylo, ale není prokázáno - je horší prohřešek, než šlapání a kopání do protihráčů s cílem jim fyzicky ublížit? Klub Glasgow Rangers mě obrovsky zklamal," prohlásil Jíra.

Za nepřiměřený považuje Kúdelův trest také Josef Gabčo mladší. „Deset zápasů je dost velký trest, když nikdo nic neslyšel. Něco mu asi řekl. Ale kdyby měla UEFA řešit, kdo co si řekne na hřišti, nedělala by nic jiného. Kamara měl ale každopádně dostat ten samý trest za napadení,“ míní pokračovatel fotbalového rodu z Neratovic. Jako Rom se podle svých slov stal na hřišti i on terčem rasistických poznámek. „S rasismem jsem se už potkal, a ne jednou, ale teď už to neřeším. Jsem hrdý na to, že jsem Rom,“ uvedl.

Zaskočený verdiktem svých kolegů v nejvyšším evropském fotbalovém tribunálu byl také Slavoj Tichý, dlouholetý člen disciplinární komise na Mělnicku i té středočeské.

„Když jsem si o výši trestů přečetl, byl jsem překvapený. Včetně toho, že Kamarovi byl trest za napadení Kúdely prakticky ihned snížený z pěti zápasů na tři. Divně působí i to, že on si trest odsedí pouze v pohárových zápasech a Kúdela nesmí zasáhnout do žádného zápasu v soutěžích UEFA. Předpokládám, že si podle disciplinárních řádů UEFA všechno nějak zdůvodní, ale za mě osobně a z lidského hlediska je to všechno špatně. Tresty pro hráče Rangers by měly být podstatně vyšší," uvedl Tichý.

Z podrobnější znalosti fotbalových řádů nebyl na rozdíl od řady jiných překvapený, že slovní urážka může být ve smyslu trestu považována za vážnější přestupek než fyzické napadení: „V kontextu disciplinárního řádu mají urážky větší trestnou hodnotu než fauly," potvrdil.