Mělník / V souboji prvního s druhým v B skupině I. B třídy branka nepadla, přestože příležitostí k ní bylo na straně Pšovky i Zelenče dost (doplněno o video).

Na vině je vedle těžkého terénu i pořádná nervozita všech aktérů na hřišti. Ta vedla k mnoha ostrým soubojům, které ne vždy sudí Kosina adekvátně trestal.

V úvodu byli aktivnější hráči Zelenče, kteří se tlačili do útočení, ale Staněk si se střelami z dálky poradil. Navíc řadu pokusů zablokovala i pozorná domácí obrana.

Už v 6. minutě se po střele hostujícího Kynkala z dobrých pětadvaceti metrů zatřáslo břevno nad Staňkovou hlavou. O další osm minut později si domácí vybrali další kus štěstí. Křižná střela Svobody jen těsně minula pravou tyč domácí branky.

Zhruba od 20. minuty se domácí oklepali z nervozity a měli více ze hry. Po rohu Bárty to v šestnáctce hostů pořádně vřelo. Domácí pálili ze všech pozic, ale ani jedna ze čtyř střel se do brány nedostala.

V závěru poločasu měl ještě velkou šanci domácí Melounek, ale jeho střela šla těsně vedle. Na druhé straně z podobné pozice mířil Skalický nad.

Ve druhém poločasu se domácí snažili o rozhodující úder. Za deštivého počasí visel gól na vlásku, ale ani po dvou velkých šancích Lukáše Krejčíka míč v síti gólmana Vilda neskončil. Nejdříve Krejčík tak dlouho otálel na malém vápně s míčem, až o něj přišel, ve druhé šanci se jen o chloupek nedostal k vyraženému míči. V závěru zahrozili z několika brejků i hosté, ale i pro ně byla branka zakletá.

V čele tabulky tak nadále zůstává mělnická Pšovka s dvoubodovým náskokem před Zelenčí.

„Byla to zasloužená remíza, kterou by před zápasem braly obě strany. Hosté byli lepší v prvním poločase, my zase po obrátce. Byl to souboj na souboj. Hráči dodrželi taktiku, kterou jsme si řekli před zápasem a dokázali uhlídat nebezpečnou zálohu hostů,“ konstatoval domácí kouč Miroslav Svoboda.

Pšovka – Zeleneč 0:0

Rozhodčí: Kosina. ŽK: 4:3. Diváků: 120. Pšovka: Staněk – Dvořák – Kettner, M. Krejčík, Olšiak – Pokorný, Bárta, Tomášek, Grabmüller – Melounek (65. Jiskra), L. Krejčík (85. Brych). Zeleneč: Vild – Jelínek, Fülöp, Klíma, Kamzík – Skalický, Kynkal, Muška, Mráz – Svoboda (91. Prokop), Ešner.

Jaromír Hejna