Vzhledem k tomu, že tým sehrál pouze jedno přípravné utkání, tak nelze moc nějak taktizovat. „Předpokládám, že v rámci svých možností bude výběr Libereckého kraje dobře připravený. I my jsme se snažili připravit. Odehráli jsme jedno přípravné utkání s Kolínem. Bude to padesát na padesát. Chceme postoupit, ale to chce samozřejmě i soupeř,“ má jasno hlavní trenér středočeské reprezentace Milan Kormaník.

Jeho výběr má pouze jedinou šanci, Regions Cup se totiž hraje vyřazovacím pavoukem a pouze vítěz jde dál. Nejúspěšnější kraj z Česka se následně kvalifikuje na mezinárodní turnaj, který už bude mít parametry a zázemí hodnotné velkému reprezentačnímu turnaji EURO.

Nominace reprezentace Středočeského kraje

Brankáři: Lukáš Dědek (Neratovice-Byškovice), Christian Fülöp (Horky n. J.).

Hráči: Adam Náděje (Velim), David Kaiser (Brandýs n. L.), David Folwarczny (Brandýs n. L.), Jan Hannich (Čáslav), Václav Slavík (Čáslav), Michal Pánek (Horky n. J.), Daniel Hudec (Kolín), Josef Dudek (Velim), Petr Sirotek (Tochovice), Josef Čížek (Tochovice), David Koděra (Kolín), Martin Štancl (Kolín), Dominik Veselý (Kutná Hora), Jakub Nekvinda (Kutná Hora), Tomáš Přibyl (Libiš), Jakub Skořepa (Poříčany).

Trenéři: Milan Kormaník, Jaroslav Havrda, Petr Pavlík.

Vedoucí týmu: Miloš Malina.