I když očekávaný zápas skončil v téměř letním podvečeru asi nejlepším možným výsledkem (2:2, Štambacher vlastní, Gabčo – Fingerhut vlastní, Bittengel), a diváci tak viděli i penaltový rozstřel, bylo jasné, že na kdysi druholigovém stadionu šlo o něco jiného.

Mnohdy i po dlouhých letech se potkali lidé, kteří před kratší či delší dobou psali historii klubu. Ten tak má v roce svých kulatin rozhodně na co navazovat. Podle pohledu na zaplněnou hrací plochu po nástupu hráčů od těch nejmenších po ligové dorosty se mu to daří a o budoucnost se bát nemusí.

Potvrdily to ostatně i sobotní výstavní výsledky v domácích mistrácích. Na dopoledního kanára divizního áčka do sítě Štětí navázali i žáci v soubojích s Vyšehradem. Spokojení s průběhem oslav ovšem byli nejen činovníci klubu na čele s předsedou Vladimírem Kaňkou, ale také aktéři pohodového přáteláku.

S TRÉNOVÁNÍM NEKONČÍ ANI PO SEDMDESÁTCE

„Všechno vyšlo, jak asi mělo – hezká atmosféra, krásné počasí. Myslím, že oba týmy ukázaly zaujetí, že chtějí rekreační zápas vyhrát. Určitě to splnilo účel,“ chválil akci trenér Václav Hradecký.

Na své neratovické působení z devadesátých let vzpomíná jen v dobrém. „Trénoval jsem zde chvíli s panem Linhartem. Ve třetí lize sem tehdy po sestupu z první národní jezdily hodně kvalitní mančafty – Mladá Boleslav, Teplice, Jablonec. Ze starších kluků zůstal a tým kočíroval Franta Janda, v útoku jsme měli Gabča s Verbířem. Hrozně mě to bavilo a vzpomínám moc rád,“ vybavil si jednasedmdesátiletý stratég, který nemyslí na trenérský důchod ani po nedávném předčasném konci v druholigové Vlašimi. „Jsem zdravý, cítím se dobře. Možná se ještě někde objevím. Uvidíme,“ hlásil s úsměvem.

I přes problémy se zády se na hřišti po delší době neváhal objevit ani Slavoj Tichý. „Dneska sem už asi skončil,“ smál se poté padesátník, který byl u postupu do první národní ligy v sezoně 89/90.

V klubu se pak objevil i mnohem později jako trenér mládeže. „Všechny kluky jsem rád viděl,“ svěřil se.

MLÁDEŽ VZALI ZA JINÝ KONEC

Jako činovníkovi okresního svazu mu samozřejmě dělá radost, jak v Neratovicích pracují s mládeží. „Zaujetí lidí jako Vláďa Kaňka, Vašek Marhan a dalších je super. Moc jim fandím. Jediná škoda, že na Mělnicku nemají v tomto ohledu moc konkurenci. I když se třeba Pšovka, Čechie Kralupy či Kostelec snaží, tak tady to vzali za jiný konec a dělají mládež na profesionální bázi. Přináší to pak i úskalí, když jim některé oddíly nechtějí dávat děti. Na druhou stranu si musejí uvědomit, že jim je berou kluby jako Sparta, Slavie, či Boleslav,“ zamyslel se.

Ve fotbalové akci na Mělnicku byl po téměř třech letech k vidění i Jaroslav Rybák. V pětašedesáti letech opravdový nezmar trávníků ještě kope třetí třídu na jihu Čech, kam jezdí na chalupu. „Je to určitá nostalgie, vyrůstal jsem tady od žáků, a teď jsem sem vrátil na závěr kariéry. I když na závěr… Stále ještě hraju a jsem už asi nejstarší registrovaný člověk v Čechách,“ podělil se někdejší řízný obránce tehdy druholigové Mladé Boleslavi o dojmy z návratu do známých míst. „Když nám lidi, kteří vytvořili jedinečnou kulisu, po zápase zatleskali, měl jsem z toho dobrý pocit, bylo to upřímné. Celkově to myslím nemělo chybu, včetně spravedlivého výsledku v našem sranda fotbale.“

„KAFÍNO“ UŽ PŘIJÍŽDÍ JAKO SOUPEŘ

Častěji už jako soupeř navštěvuje v posledních čtyřech sezonách neratovický stadion trenér Jiří Kafka. Jeho desetiletku na lavičce mužstva klestícího si cestu z okresu až do divize ovšem z novodobých dějin FK vymazat nelze. „Dnes jsem seděl ve stejné kabině s lidmi, na které jsem se chodil dívat jako dítě. To je něco nádherného. Třeba brankáři Tomáši Jansovi jsem coby dvanáctiletý chodil před svým tréninkem podávat balony. Celkově Neratovice svých krásných sto let oslavily úplně skvěle,“ prožil kormidelník po dopoledním vítězství svého Českého Brodu v Kladně zářný fotbalový den.

Úsměvy na všechny strany rozdávali po zápase také internacionálové. Asi nejvíce pak Tomáš Kuchař, který kvitoval i přístup protihráčů.

„Nebyli to žádní blázni, kteří by kopali a chtěli skluzovat. Myslím, že si všichni zahráli. Přišlo hodně lidí. Takže fajn,“ ocenil někdejší motor zálohy vršovických klubů Slavie a Bohemky.

VYBAVIL SI VZPOMÍNKU NA MALTU

Právě s klokany si v Neratovicích v minulosti zahrál, a nejen s nimi. „Tipnul bych, že tak v roce 1994 (ve skutečnosti v září 1996 – poznámka autora) jsem tady hrál s jednadvacítkou proti Maltě,“ vybavil si.

Exhibice podobné té sobotní jsou pro něj po jarním konci v nedalekém Lužci aktuálně hlavním fotbalovým vyžitím. „Mám sice registraci v Pečkách, odkud pocházím, ale soutěž nehraji nikde. Dohodl jsem se v Lužci s Martinem Tauchmanem, že pokud bude chtít, rád se vrátím. Problém byl asi v tom, že majitel a nový trenér si asi nepřáli, abych jezdil, takže jsme se v dobrém rozešli. Ale fotbal mi nechybí. Celé léto chodíme tady s klukama jednou dvakrát v týdnu. Takže ho mám až až.“

Starost o zdárný průběh celodenní a organizačně náročné slávy se s postupujícím časem čím dál více střídala se spokojeností ve tváři předsedy FK Vladimíra Kaňky. „Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří v průběhu dne dorazili, a oslavili tak s námi sto let klubu. Troufnu si tvrdit, že se zde postupně ukázalo přes tisíc lidí. Děkuji všem, kteří nám s akcí pomohli. Dále všem sponzorům, bez kterých by se nám to nepovedlo. Bylo úžasné vidět tolik lidí pohromadě. Většina se viděla po mnoha letech. Vše nám přálo, a proto doufám, že dalších sto let bude tak zářivých jako tento den,“ zhodnotil.

Takže FK, všechno nejlepší a zase za sto let…