Na neurčito se kromě velkého fotbalu zastavil také ten malý. Fenomén jménem Hanspaulská liga, za kterou do hlavního města dojíždí i početná skupina Středočechů, měla jarní sezonu odehrát od 16. března do 26. června.

HANSPAULSKÁ LIGA. Fenomén pražského sportu. | Foto: DENÍK

Vedení soutěží čítajících na tisíc týmů a přes deset tisíc členů zvažuje, co dál. Ve hře je podle sdělení na stránkách svazu prodloužení jarní sezony do července, přeložení její části do podzimu i kompletní zrušení. Jisté je tak nyní pouze to, že po dobu trvání nouzového stavu, vyhlášeného vládou, se neuskuteční ani jedno utkání.