„Ještě je to dobré. Jsem v nemocnici na Karláku, kde se o mě starají. Co bude, se dozvím zítra po těch všech kontrolách, kterými jsem během dvou dnů prošel,“ řekl v krátkém telefonickém hovoru s redakcí třiapadesátiletý Pavel Mráz.

„Abych řekl pravdu, tak si vůbec nic nepamatuju,“ vrátil se do kritického dne. Se zdravím přitom neměl až dosud výraznější problém. I s pěti křížky na krku nastupoval pravidelně, v soutěžích dokonce vždy patřil mezi nejlepší střelce. „Věřím, že zdraví bude sloužit dál. Ale vůbec nevím, co se mohlo stát. Jestli jsem byl přetažený, unavený. Možná sehrálo roli i počasí. Neumím si to zkrátka vysvětlit,“ dodal Pavel Mráz.

Ten naposledy nastupoval za Novou Ves, na Mělnicku si ještě předtím udělal jméno v kralupském FK 1901. V kariéře ale prošel i řadou dalších klubů, v Rakousku dokonce okusil tamní nejvyšší soutěž i předkola evropských pohárů.

K záchraně života na fotbalovém hřišti přispěli svědci a defibrilátor pro laiky

Letos v létě měl podle sdělení předsedy TJ Aero Vlastimila Bubeníčka zamířit právě na Odolku. Nejen tam mu nyní drží palce, aby byl znovu co nejdříve fit. „Věříme, že to zvládneš a budeš brzy s námi. Myslíme na tebe,“ vzkázal Bubeníček zkušenému borci.

Na klubovém webu zároveň poděkoval všem, co se rychlou reakcí a v kooperaci s operátorem linky 155 zasloužili o záchranu ještě před příjezdem záchranné služby. Důležitou roli při záchraně sehrál také externí defibrilátor, který naštěstí patří k výbavě tamního sportovního areálu. „Nenápadná, hrozně důležitá věc. Bez ní by vše možná dopadlo úplně jinak,“ dodal Bubeníček.

Přístroj schopný obnovit elektrickým výbojem správnou činnost srdce v reakci na nedělní zkušenost mají v plánu pořídit nejen ve Vojkovicích, ale i v kralupském FK 1901.

