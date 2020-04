„Je mi líto, a určitě i všem našim příznivcům, že soutěž skončila, aniž by se koplo do míče,“ potvrzuje svými slovy sekretář oddílu Boris Sedláček. „V současné situaci nám nahrává ukončení soutěží, nicméně i pro naše fanoušky jsme chtěli soutěže důstojně dohrát. Fotbal je zábava pro lidi,“ přidává.

A-třídní A-mužstvo stihlo po zimní přípravě alespoň úvodní duel a na Pšovce především výkonem v prvním poločase naznačilo, že to myslí s odlepením z posledního místa své skupiny vážně.

„A-mužstvo se připravovalo velmi poctivě a všichni jsme věřili v regulérní záchranu I. A třídy. Kvalita, myslím, na udržení je, respektive byla,“ je přesvědčený Boris Sedláček.

Odpověď má i na to, proč si tým ve čtvrté sezoně ve stejné třídě sáhl na tabulkové dno. „A třída je už na dost vysoké úrovni výkonnostní kopané, proto je předpokládám u každého mužstva náročné udržet kvalitu.“

Jeden z dlouholetých činovníků klubu od Labe je zároveň i velkou osobností okresního přeboru. Také na podzim si podržel pozici nejstaršího hráče, který do nejvyšší soutěže Mělnicka zasáhl. Další starty a minuty by nejspíš přidal v odvetách, byť ty byly v podání zárybské rezervy v ohrožení.

O možném odhlášení se ve fotbalových kuloárech mluvilo v zimní pauze poměrně nahlas. Důvod? Odpověď naznačuje pohled na sestavu rezervy, v níž není sedmapadesátiletý Sedláček zdaleka jediným členem splňující s rezervou věkový limit pro dres staré gardy.

„Hráčů ubývá, mladší nijak moc nepřibývají. Myslím, že je to problém většiny mužstev. Těch bude podle mého názoru v nižších soutěžích ubývat,“ míní Sedláček.

V Zárybech se po zvážení všech pro a proti rozhodli soutěž dohrát. Nyní si mohou gratulovat k setrvání na stávající úrovni. Dvě mužstva dospělých hodlají udržet i do budoucna.

„Pro B-mužstvo přibudou mladší hráči a problém bude snad odehnán,“ věří Boris Sedláček a jedním dechem chválí činnost klubové mládeže pod vedením jejího šéfa Lukáše Carmina. „Rozvíjí se fantasticky co do počtu nových členů i výkonů na hřišti. Je to běh na dlouhou trať, nicméně určitě i cesta k udržení fotbalu v Zárybech,“ uzavírá muž, u kterého snad ani není nutné dodávat, na co se v současné době nejvíce těší: „Asi všichni fotbalisté jsou lidé, kteří mají rádi společnost, a ta jim nyní chybí, nejsem výjimkou.“