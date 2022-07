„Je to možná nejhorší prohra, která může ve fotbale být,“ posteskl si po prohraném rozstřelu trenér Středočechů Milan Kormaník. Po vzoru trenéra Slavie Trpišovského se na penaltovou exekuci nedíval, štěstí to ale nepřineslo. „Bohužel to nedopadlo, což mě mrzí hlavně za kluky. Chtěl bych ale všem poděkovat za reprezentaci kraje a pogratulovat soupeři k vítězství,“ zůstal nad věcí.

V samotném utkání bylo podle Kormaníka vidět, že oba týmy myslely víc na defenzivu a nechtěly udělat chybu. „Opticky asi soupeř držel víc míč, na vyložené šance to ale myslím bylo podobné,“ vrátil se do utkání Kormaník, kterého mrzelo, že tým nebyl zcela kompletní. Navíc se brzy zranil kapitán Pánek. „Postavili jsme úplně novou obranu. Byly tam změny. Na to se určitě nechci vymlouvat. Kvůli tomu jsme ale možná nebyli tak vidět směrem dopředu jako v jiných zápasech.“

Ještě před střídáním Pánka v 10. minutě zahrozili Zlíňané. Po přihrávce aktivního Miklíka se ve vyložené pozici ocitl Kvasnica, slušovický forvard ale mířil nepřesně. Soupeř zahrozil o chvíli později, ale gólman Švec skvěle zasáhl. Další tutovku Středočechů zazdil Veselý.

Moravané se rovněž tlačili do zakončení. Blízko gólu byl v závěru prvního poločasu Krajča, opora Baťova ale hlavičkovala v záklonu po centru Juřici zblízka nad.

Druhá půle byla opatrná, takticky svázaná. Moc šancí k vidění nebylo. Rozhodnout mohl 80. minutě zlínský kapitán Horňák, stoper Strání ale po rohu Sopůška mířil vedle. Na druhé straně po parádním uvolnění nebezpečně pálil z dálky Přibyl.

Rozhodnutí nakonec přinesly pokutové kopy. V nich byly blízko vítězství Středočeši. Klečka totiž ve třetí sérii poslal míč jenom do tyče. Rozhodnout mohl v páté sérii Folwarczny. Ten ale složitou situaci neustál a balon nasměroval nad.

Celek ze Zlínska toho využil, Pavelka svůj pokus proměnil a gólman Švec to potvrdil. Zlínský KFS tak podruhé v historii ovládl domácí kvalifikaci Regions Cupu a těší se na další postupový turnaj.

Finále UEFA Regions Cup

Středočeský KFS - Zlínský KFS 0:0, 4:5 na penalty



Penaltový rozstřel: Horňák 0:1, Poberežský 1:1, Chovanec 1:2, Sirotek 2:2, Klečka nedal, Přibyl 3:2, Sopůšek 3:3, Slavík 4:3, Juřica 4:4, Folwarczny nedal, Pavelka 4:5, Veselý nedal.



Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Poživil. Diváci: 205



Středočeský KFS: Dědek – Poberežský, Václavík, Skořepa, Veselý, Bureš (57. Sirotek), Pánek (10. Čížek), Přibyl, Nekvinda, Slavík, Folwarczny. Trenér: Kormaník.

Zlínský KFS: Švec – Miklík, Glozyga, Horňák, Bršlica – Krajča (88. Chovanec), Sopůšek, Kašík, Jakubowicz (90. Pavelka), Juřica – Kvasnica (73. Klečka). Trenér: Motal.