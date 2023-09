V Pěčicích vám to s týmem konečně vyšlo za tři body. Co bylo klíčem? Zápas jsme takticky pojali úplně jinak než předchozí tři. Domnívám se, že tato taktická změna přinesla své ovoce. Ve zkratce jsme více drželi míč a kombinovali, dostávali jsme se tímto do nebezpečných situaci, do kterých jsme se předtím v rámci nakopávaných míčů neměli šanci dostat. Osobně mě poslední dobou trápí proměňování vyložených šancí, v tomto zápase se konečně střelecky zadařilo. Doufejme, že tento zápas pro nás bude odrazem.

Váš klub má nové vedení, název, dokonce tři týmy dospělých, áčko nového trenéra… Jak všechny tyto změny vnímáte?

Určitě pozitivně. Nové vedení má proaktivní přístup, který je v aktuální situaci v ČR pro sport žádoucí. Máme tři mančafty – A, B a C. Jsme skvělá parta a občas si všichni dohromady i zatrénujeme. Pokud mohu vypíchnout jedno jméno z C-týmu, byl by to rozhodně fotbalový matador David Dvořák, který nám mladým klukům každý trénink dokazuje svou fotbalovou zkušenost a přehled. Nejlepší posilou do A-týmu je bezpochyby Filip Křížek. B-týmu říkáme interně Benfica a C-týmu legendy.

Co nového přinesl trenér Zbyněk Štrupl?

Disciplína je první slovo, které mě napadne. Potkávám na trénincích některé kluky, které jsem viděl jen o víkendech. Zbyněk Štrupl je osobnost a má svůj jedinečný přístup k trénování, které je založeno především na běhání. Není tajemstvím, že si k sobě hledáme cestu, jelikož můj styl není bohužel založen jen na běhání, ale situaci velmi ulehčuje náš společný jmenovatel - chuť k vítězství… Máme dobrý vztah.

Prozradíte cíle mužstva v aktuální sezoně?

Cíl pro mužstvo je rozhodně v rámci aktuální reorganizace nebýt na sestupových příčkách - tým je většinově poskládaný z nových tváří, a proto si stále sedá. Z realistickém pohledu zde nevidím jiný cíl.

Máte i nějaký svůj osobní?

Osobní cíle určitě mám, ale asi vás překvapím, že nejsou příliš ambiciózní. Každý zápas chci rozhodně vyhrát, zároveň si ho ale užít a nezranit se. Jde o koníček, který dělám ve volném čase, tudíž rozhodně po prohře doma nebrečím do polštáře. Mám půlročního synka, úžasnou přítelkyni a skvělou práci, priority jsou tedy určeny.

Kdo vás přivedl k fotbalu?

K fotbalu mě v roce 2004 přivedl vynikající střední záložník, můj táta. Mrzí mě, že se v mém věku nechal od svých vesnických kamarádů zlákat na jiný životní styl, dnes by o něm věděla spousta fotbalových fanoušků. Škoda, že není alespoň o dvacet let mladší, mohli bychom si to strčit v týmu - bratr v obraně, táta ve středu, já v útoku. Za mě ideální kombinace.

VOJTĚCH ANTOŠ

Bydliště: Mělník

Narozen: 1. 1. 2000

Zaměstnání: Obchodník

Záliby: všechny míčové sporty, videohry

Oblíbené jídlo: smažený sýr

Oblíbené pití: voda s citrónem

Oblíbený film: The Butterfly Effect

Oblíbená hudba: Linkin Park

S fotbalem jste začínal na Pšovce. Kudy vedla vaše další cesta?

V FK Pšovka Mělník jsem byl do svých třinácti let, následně jsem dva roky odehrál v klubu TJ Slovan Horní Beřkovice, kde jsem po své pubertální “krizi” znovu dostal chuť k fotbalu, především díky skvělé trenérce Petře Polákové, která má na starost beřkovickou mládež už mnoho let a odvádí skvělou práci. V patnácti si mě vybral do žáků FC Mělník trenér Martin Krob, který poskládal podle mého názoru skvělý mančaft a dotáhli jsme to v rámci tří let do dorostenecké divize. Byli jsme výborná parta, trenér byl pro nás lídrem a pro některé i mentorem. Rád na tyto momenty vzpomínám.

Díky trenéru Krobovi jste měl možnost nakouknout i do pražské Slavie, že?

V týmu U17 jsem s kluky pár měsíců strávil a odtrénoval opravdu mnoho tréninkových jednotek, kterých bylo pět za týden. Odehrál jsem nějaké přátelské utkání a v jednom dokonce vstřelil gól. Bohužel jsem si v té době natáhl tříselný úpon a byl jsem nějakou dobu mimo. Pamatuji si, že v té době přišel do týmu Tomáš Čvančara. Zatímco on aktuálně hraje bundesligu, já I. B třídu (smích).

Půlroku jste strávil také v Libiši…

V osmnácti jsem tam strávil jaro a pro mě další obrovská zkušenost, skvělá parta a lidi. Poté už následoval FC Mělník, aktuálně FK Mělník 1909.