Jako asi všichni hráči se těšil, až znovu vypuknou boje o ligové body. Jenže kdy do nich bude moci naplno zasáhnout, zatím odchovanec Neratovic a Mladé Boleslavi netuší. Nedaří se mu vymanit ze série zranění.

„Jestli naskočím do nějakého zápasu, bude pro mě a snad i pro ostatní takové překvapení,“ přiblížil po nedělním utkání na pražské Julisce šestadvacetiletý hráč, který se nedávno stal už trojnásobným tatínkem.

Ve fotbalovém životě ale rozhodně tak šťastné období neprožívá. Zápas hrál naposledy 30. srpna. Ve druhém kole proti Hradci Králové byl po hodině hry střídaný. V následných čtyřech duelech v sestavě chyběl. Změnu k lepšímu nepřinesla ani více než měsíc trvající soutěžní pauza.

Co přesně jej momentálně trápí, nechtěl autor sedmnácti přesných tref z loňské sezony blíže specifikovat. „Mám problém v jedné části těla. Vypadá to vždy dobře, ale pak z toho bohužel na dva tři dny vypadnu a makám na návratu. Je to jako dostávat neustále jen další klacky pod nohy. Sám jsem z toho teď vyčerpaný, ale věřím, že před sebou ještě pár důležitých gólů mám,“ uvedl.

Přestože v neděli byl jedním z pouze tří náhradníků, které měl jihlavský trenér Aleš Křeček k dispozici do pole, „povolávací rozkaz“ nakonec nedostal. A byl za to rád. „Byli jsme s trenérem domluvení, že kdyby něco hořelo, chvilku bych zvládl. Takhle mám alespoň víc času dát se přes reprezentační pauzu dohromady,“ kvitoval.

Pozitivně hodnotil také to, jak se oslabený tým dokázal vzepřít osudu a utkání, v němž prohrával už dvoubrankovým rozdílem, dovedl zlepšeným výkonem ve druhém poločase alespoň k remíze (3:3). „Bod bereme a myslím, že jsme si ho i zasloužili. Kluci se ve druhé půli skvěle kousnuli,“ dodal Stanislav Klobása.

Bývalý mládežnický reprezentant kroutí v Jihlavě třetí sezonu. Jarním prvenstvím mezi druholigovými střelci se znovu připomněl i skautům na nejvyšší úrovni.

Probleskly dokonce zprávy o vážném zájmu ze strany prvoligového nováčka z Pardubic. Námluvy nakonec nedopadly, přestože hráč už byl s vedením Východočechů domluvený na podmínkách. Jednání ztroskotala na odlišných představách klubů o přestupní částce.

„Zájem Pardubic mě potěšil. První liga by pro mě byla samozřejmě skvělá,“ uvědomuje si hráč s pětadvaceti prvoligovými starty a pěti góly. Poté, co se od klubového šéfa Lukáše Vaculíka dozvěděl, že nejspíš zůstane, soustředí se na návrat v dresu Vysočiny.

„V Jihlavě jsem prožil moc dobré chvilky, vyhrál střelce, což pro mě bylo výborné ocenění. Za to, kolik šancí mi vytvořili a jak na mě kolikrát hráli, musím klukům poděkovat,“ neopomněl ocenit své spoluhráče. Pomoci jim na hřišti plánuje hned, jak to bude možné…