Vypadá to, že jste zranění zcela vyléčil?

Ano, už je to v pořádku. V týdnu jsem trénoval naplno, takže už je to dobrý. Zaplaťpánbůh.

K tomu další radost – z vítězného gólu…

Měl jsem radost, že se to podařilo zlomit. Jsem rád především za tři body, to je pro nás strašně důležité se na začátku sezony takhle chytnout.

Jak byste popsal svou trefu?

Viděl jsem, že to Háša (Tomáš Hašler) nebude mít, tak jsem předskočil obránce a placírou to uklidil. Ještěže to tam spadlo.

Pak jste mohl výsledek ještě pojistit (ocitl se sám před brankářem)…

Celou dobu jsem koukal na spoluhráče, že mu přihraju, ale byl tam obránce. Rozhodl jsem se přehodit brankáře, ale blbě mi to skočilo. Messi by to dal, já ne.

Netrnul jste pak v závěru, když se hosté ze standardních situací pokoušeli o vyrovnání?

Trnul, ale naštěstí jsme to udrželi.