Divize B

Matyáš Jánský, Sokol LibišZdroj: Luboš KurzweilTrenér Neratovic Pavel Janeček těsně po skončení podzimní části pro Deník říkal, že v zimě by se klub rád poohlédl po nějaké posile do útoku. Pohled do střelecké tabulky dává jednoznačnou odpověď proč. Typického kanonýra čtvrtý tým podzimu neměl. Nejvíce to střílelo Danielu Duchovi, jehož šest branek je na záložníka výborných. O zbylých sedmnáct tref se podělilo dalších devět spoluhráčů. Od útočníků by si v Neratovicích určitě představovali výraznější příspěvek. Víc gólů dala i poslední Libiš. Sedm z 26 šlo za Matyášem Jánským. Předsezonní posila z Motorletu se tak dostala do top ten celé soutěže a v jednadvaceti letech vůbec nejmladší.

11 – David Halbich (Česká Lípa)

10 – Jan Kopta (Chomutov), Matěj Šimon (Česká Lípa), Bohumil Nádeníček (Slaný)

9 – Jiří Vokoun (Štětí), David Krůta (Meteor Praha)

8 – Vojtěch Kostka (Meteor Praha), Vratislav Kořínek (Kosmonosy), Miloslav Kučera (Vilémov)

7 – Matyáš Jánský (Libiš)

…

6 – Daniel Duch (Neratovice)

Jánský po prvním hattricku v divizi: Pocity jsou hodně smíšené, převládá pachuť

Kanonýr Vokoun je ve Štětí spokojený: Umožňují mi hrát futsal, což je výborné