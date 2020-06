První Příbram, druhá Slavia, třetí Sparta… Samotné konečné pořadí na stupních vítězů nejspíš nejlépe dokládá, jaké síle čelili. Osmiletí fotbalisté FK Neratovice/Byškovice obsadili ve finalovém turnaji Ondrášovka cupu v Benešově konečné šestnácté místo.

Neratovický tým U8 finále Ondrášovka cupu – v horní řadě: vedoucí D. Rambousek, trenér M. Kalina, asistent R. Mlch, v prostřední: L. Kolář, M. Hanus, M. Kalina, D. Formanko, D. Štibrányi, ve spodní: A. Sousedík, M. Ilić, P. Maleček, M. Mrázek, M. Špaček. | Foto: Ondrášovka cup

Už jen postup do stříbrné skupiny, byť tam se žlutomodrým nedařilo podle představ, lze právem považovat za úspěch. Možná ještě větší je ovšem to, že se soutěž označovaná za oficiální Pohár mládeže FAČR jako jedna z mála letošních vůbec dohrála až do konce. Neratovičtí tak nepřišli o jedinečnou příležitost změřit síly s českou špičkou.