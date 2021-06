„Dnes jsem poslal na SKFS oznámení o odhlášení mužstva z B třídy a zároveň nás přihlásil do okresního přeboru. V příští sezoně nebudeme mít v soutěži B-mužstvo, naopak přihlašujeme dorost,“ představil změny ve Vysoké její předseda Václav Řízek.

„V áčku nemáme kvalitu kádru potřebnou na B-třídu, béčko loni hrálo soutěž s půlkou dorostenců, kterých letos máme odpovídající počet, aby mohli hrát svoji soutěž,“ zdůvodnil, proč se klub z Kokořínska rozhodl pro jedinou soutěž dospělých.

Do okresu se první tým Vysoké vrátí po třech sezonách v kraji. Úplná ovšem byla jen ta první ozdobená šestým místem. Následné dvě anulovala pandemie. I osm kol odehraných loni na podzim se ale nejspíš stalo pro Vysokou dostatečným varováním. Tým bez střelce Gabča a některých dalších opor uhrál jedinou výhru, ze zbylých zápasů odešel s nepořízenou. Podobný scénář nechtělo vedení riskovat a stejně jako v roce 2015 zamířilo dobrovolně o třídu níž.

Radost tím rozhodně udělalo ve Velkém Borku. Áčko Slavie po krátké epizodě v kraji v ročníku 2016/17 pravidelně obsazovalo přední příčky nejvyšší soutěže Mělnicka. Podle vedení klubu nastal správný čas na to, aby se už o poznání ostřílenější kádr pokusil o úspěšný reparát.

„Kluci do toho mají chuť. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že I. B třídu zkusíme,“ potvrdil šéf Slavie Jiří Vavřina. „Naši mladí hráči už dozráli. Myslíme si, že je to jejich poslední možnost, jak si tuto soutěž zahrát. Za to, že v posledních letech hráli v popředí tabulky, si to i zaslouží,“ navázal.

Prozradil zároveň, že pro kvalitnější soutěž už si trenér Zbyněk Štrupl vyhlédl i dvě posily – zkušeného Davida Tauchmana a nadějného Marka Mináře. Oba naposledy nastupovali za Horní Počaply ve stejné soutěži jako Borek.

„Jako oddíl se vynasnažíme, abychom vytvořili co možná nejlepší zázemí. Zbytek už bude na hráčích,“ doplnil Jiří Vavřina s tím, že k přednostem mužstva patří výborná parta i tréninková morálka. Pro návrat do kraje vedle toho mluvila i všeobecně klesající úroveň soutěží.

„Věříme, že tentokrát budeme hrát lepší a důstojnější roli než minule, tehdy hráči okusili tuto soutěž jako ještě hodně nezkušení,“ uzavřel dlouholetý předseda oddílu s připomínkou sezony, v níž Borek postupující tehdy z druhé příčky za dobrovolně sestupující Řepín nezachránilo v kraji ani třiadvacet bodů.