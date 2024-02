Divizní Neratovice po úvodní těsné výhře na hřišti třetiligových Brozan už se soustředěním v nohách nestačily na Turnov. Čtvrtému týmu podzimu v divizi C podlehly 0:4.

Podle trenéra Pavla Janečka se pod nelichotivým výsledkem podepsalo více faktorů. Jedním byla šíře kádrů, které měly oba ve svých soutěžích podobně umístěné kluby k utkání k dispozici. "Domácí na nás nastoupili v sedmnácti, nás bylo asi dvanáct. Máme velkou marodku," nastínil s tím, že citelně chyběla především opora středové řady Stárek.

V nízkém počtu se pak podle trenéra projevilo i náročné soustředění. "Někteří kluci nestíhali běžecky, byli unavení. Na míči jsme celkem nebyli špatní, ale zbytečně jsme kazili přihrávky a domácí nás trestali z brejků. Nula-čtyři je dost, ale beru to jako přípravu. Něco nám to ukázalo a musíme se v příštích přátelákách zlepšit," nedělal Pavel Janeček z vysoké porážky vědu.

V jednom směru ovšem utkání varováním bylo: "Máme úzký kádr, chtěl bych ho ještě doplnit, abychom v mistrovských zápasech nedojeli na to, že nás je třináct. Uvidíme, co se povede," dodal lodivod žlutomodrých, za které v útoku poprvé nastoupil i zápský Jan Jelínek.

Libiš přišla o Šlehofera

Druhý letošní zápas odehrála také přeborová Libiš. Duel s A-třídním Radotínem měl s tím úvodním na Motorletu společný jmenovatel – početné absence v sestavě kohoutů. „Z různých důvodů nám momentálně nadále chybí asi devět lidí,“ potvrdil přetrvávající trable trenér Miroslav Kratochvíl.

Jedna z posledních a citelných ztrát se týká navrátilce Lukáše Šlehofera. „Asi před dvěma týdny si přivodil nějakou větší trhlinu ve svalu a nejspíš se nedá dohromady ani pro jaro,“ přiblížil trenér.

Vyhlíží naopak některé návraty v čele s Vojtěchem Chalupou, který zasáhl pouze do dvou srpnových mistráků. „Byl dlouhodobě v zahraničí, měl by být přínosem. Pomalu se vrací i Ciolek, který zasáhl na poločas do hry už v sobotu. Mündl zatím pouze trénuje,“ upřesnil.

Kombinovaná sestava u Berounky srovnala po změně stran na 1:1 gólem Kvídy po přihrávce Stibory. „Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, nicméně na konci jsme inkasovali velmi laciný gól. Ale je to příprava,“ dodal kouč Kratochvíl k porážce 1:2.

Některé níže hrající kluby stihly v rámci aktuální přípravy už dokonce tři zápasy. Jedním takovým je mělnická Pšovka, která v posledním zápase před soustředěním ve Vrchlabí prohrála 0:2 v Roudnici.

"Roudnice byla lepší, měli jsme asi dvě šance, které jsme nedokázali využít," řekl po souboji dvou A-třídních celků trenér Pšovky Jan Studený, který si posteskl, že se tým zatím na žádný zápas nesešel zcela kompletní a vždy někdo vypadl kvůli nemoci. Jinak prý ale příprava probíhá tak, jak si naplánovali.

Lužec bez jedničky

Dvě porážky a výhru zatím zaznamenal také Lužec. Na podzim neporažený lídr B-třídy si v Lovosicích na A-třídního soka stejně jako před dvěma týdny v Kladně nepřišel.

„Za deset minut bylo po zápase, dostali jsme tři… Darovali jsme jim laciné góly a domácí si to už potom pohlídali. Nějaké šance jsme měli, ale domácí taky a zaslouženě vyhráli. Musíme hrát trochu zodpovědněji,“ našel námět na zlepšení trenér Martin Tauchman po porážce 1:5.

Z brány ji lovil Rolo, jasná podzimní jednička Hnízdil chyběl a jeho pokračování v Eletisu je i podle Martina Tauchmana zatím krajně nejisté. Jinak by měl prý ale kádr zůstat bez změn. Ve hře je naopak příchod Daniel Hovorky z Vojkovic, který je v Lužci na zkoušce.

Mělník sklidil za svou hru chválu

Lepší výsledek než Lužec (0:8) před dvěma týdny uhrál na umělce kladenského béčka mělnický FK 1909. Mladý domácí tým vedený z pozice jednoho z trenérů hráčem futsalového Olympiku Tomášem Abrhamem urval výhru až gólem v 90. minutě.

V závěru se zmrazili oba sokové. Nejdřív v 88. minutě Mělničtí vyrovnali, aby vzápětí neuhlídali Čermáka a ten přece jen favoritovi přihrál výhru. Hosté si za svůj výkon vysloužili pochvalu. "Po dvou výhrách a skóre 8:0 jsme asi trochu létali v oblacích, ale Mělník hrál velmi dobře dozadu, přijel k nám uhrát výsledek a vyrážel do nebezpečných kontrů. Kluci si mysleli, že jim nasypou a opak byl pravdou," řekl ne úplně nadšený Tomáš Abrham.

Jeho tým hraje I. A třídu a měl být favoritem, protože Mělník předloni spadl do B třídy. Zprvu to tak vypadalo, když přesně zamířila posila z Olovnice Filip Novák. Jenže pak mladičkého brankáře Kraloviče ze sedmnáctky přeletěla ve vichru dalekonosná rána a poločas skončil remízou.

Po pauze zápas pokračoval ve stejném duchu: Kladno skórovalo a soupeř odpovídal. Nejdřív se po rohu prosadil Truhlář, ale pak hosté předvedli přesný centr a zakončení hlavou na 2:2. Na 3:2 dával obránce Veiner, když se poprvé výrazně ukázal i Čermák, jenž mu míč naservíroval do prázdné. Šok přišel v 88. minutě po kladenské minele v rozehrávce a vyrovnání, ale pak následovala akce Čermáka a gól na 4:3.