Mělník /FOTOGALERIE/ - Účastníky brankářské školy Daniela Hnízdila neodradilo ani krajně nepříznivé počasí.

Fotbalová sezona už podřimuje zimním spánkem. Počasí, že by psa nevyhnal. Na umělém trávníku v Mělníku na Podolí před pátečním obědem přesto kmitá jedenáctka hráčů různého vzrůstu i věku. Na první pohled se nejedná o běžný fotbalový tým. Všichni mají brankářské rukavice a je tedy jasné, že jde o účastníky zimního pokračování brankářské školy Daniel Hnízdila.

Kluci se střídají jeden po druhém v bráně a hází sebou na deštěm skrápěný trávník. Každý inkasovaný gól je očividně mrzí. „Když nepustíš z posledních čtyř střel ani jednu, nemusíte dělat závěrečné cvičení,“ hecuje jednoho z nejstarších brankář Mšena Daniel Hnízdil. Jenže řepínská opora Petr Jurčovský, který v tréninku asistuje, pošle opakovaně míč, kam se mu zlíbí.

Prohraná sázka kluky z míry nevyvede, stejně jako nepřízeň počasí, která donutila celou skupinu k opakovanému vycestování ze své základny ve Mšeně právě na umělku do Mělníka. „Na umělce je to kvalitnější. Ve Mšeně leje a sněží. Na rozbláceném terénu by kluci měli špinavý věci a ty by nestačily uschnout,“ vysvětluje „Hnízdo“.

A že prší a teplota je jen trochu nad bodem mrazu? „Tohle je pro gólmany nejlepší počasí – déšť, chladno. Čím horší podmínky pro trénink, tím lepší pro zápas,“ dodává s úsměvem. Kluci podle jeho slov v žádném případě neremcají. Naopak. Ať na hřišti, nebo v tělocvičně makají na sto procent. „V jednom kuse by soutěžili, nebo o něco hráli. Nechtějí dostávat góly, makají a chtějí si přidávat,“ chválí trenér a těší ho, že škola pomohla odhalit nejméně v jednom případě opravdu talentovaného brankáře.

„Máme tady jednoho, který ještě v létě chytal za Kropáčovu Vrutici třetí třídu, po brankářské škole byl doporučen do Staré Boleslavi, kde je jedničkou v krajském přeboru. Velké pokroky jsou ale vidět i u dalších. Někteří předvádějí zákroky jako dospělí. Je vidět, že na sobě makají.“

Zatímco v létě se do kurzu přihlásili adepti brankářského řemesla z celých Čech a dokonce i z Moravy, tak tentokrát se účastní jedenáctka ze středních Čech a nejbližšího okolí. Nejmladšímu je osm, nejstaršímu devatenáct. Na povel je má i bývalý trenér Mšena Jiří Gargel.

Přestože zimní kurz, tentokrát zaměřený na techniku chytání střel na úkor odrazové či fyzické síly, skončí až dnes, tak Daniel Hnízdil už má v hlavě jeho další pokračování a příští léto by rád otevřel hned dva termíny. „Tímto bych chtěl poděkovat oddílu FC Mělník a speciálně Romanu Dombaiovi, že mi umožňuje trénovat na umělce, dále za perfektní ubytování a stravu celému kolektivu ve Mšeně, oddílu za hřiště a škole za tělocvičnu,“ uzavřel Daniel Hnízdil.