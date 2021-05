„Asi se dalo čekat, že Tomáš Neumann a jeho tým vyhraje, ale takovým rozdílem jsem to tedy nečekal,“ přiznal Slavoj Tichý s tím, že nevidí problém s novým vedením spolupracovat. Tím spíš, že Tomáše Neumanna zná z futsalové prostředí, v němž se rovněž už dlouho pohybuje prostřednictvím fungování v Olympiku Mělník.

Co přesně nakonec zcela viditelně převážilo pomyslné misky vah u delegátů na jednu ze stran, si Tichý netroufá tipovat. Podepsat se podle něj nejspíš mohla celková nálada ve fotbalové veřejnosti.

„Bavili jsme se o tom i s Tomášem Neumannem, když nás byl navštívit na Mělníku. Předpokládal se opravdu vyrovnaný souboj, kde klidně rozhodne jeden dva hlasy. O to víc tak markantní rozdíl překvapil,“ zopakoval a navázal: „Za mě nebyl ani Josef Novák rozhodně tak špatným kandidátem, aby dostal tak drtivou porážku,“ zastal se svého kolegy z Prahy-východ. „Myslím, že Fevoluce nabídla klubům něco, na co slyšely. Asi chtěly dát příležitost novým lidem,“ zauvažoval nahlas Tichý.

I vzhledem ke své absenci na valné hromadě zatím s nikým z nového výboru neřešil, zda bude zájem o jeho setrvání v krajské disciplinární komisi. Pokračování v už osmileté praxi by se nebránil, rozhodně se ale sám nikam necpe. „Zatím jsem se tím vůbec nezabýval. Prioritou je pro mě každopádně Mělník. Okresní fotbal případná absence na kraji nijak neovlivní. Byla určitým spojením a podporou pro naše krajské týmy,“ uvedl.

Kromě jeho samotného chybělo na téměř osmihodinovém rokování v hotelu pod Strahovem i výraznější zastoupení klubů patřících pod mělnický svaz. Jediným byly Záryby, které svou polohou navíc spadají pod Prahu-východ.

Slavoj Tichý to rozhodně vnímá jako námět k zamyšlení a zlepšení. „Musíme si to vyhodnotit. Do budoucna by bylo určitě dobré, aby jich bylo daleko více,“ souhlasí.

Současná osmička týmů hrajících v kraji se podle něj kompletně svezla s kauzami spojenými s uplácením rozhodčích. Do té poslední se loni zapletl jeho předchůdce Jiří Kabyl. Před lety odstartovaly jinou odposlechy instalované právě na Mělnicku.