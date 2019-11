I když jeho jméno ve výsledkové listině figuruje „až“ ve druhé desítce, přišel si Miroslav Šnýdr prakticky pro všechny ceny. Právě podhořanská stálice startovního pelotonu byla tím, kdo vymýšlel a podával tipy za TJ Dynamo v individuálním pořadí. Pod hlavičkou klubu, jež se mu od deseti let stal osudnou a dnes už zcela srdeční záležitostí, pak ve spolupráci s rodinnými příslušníky ovládl i soutěž týmů.

„S kamarády všechno konzultujeme a rozebíráme, pak si udělám svůj úsudek. Ten konec byl tedy horší,“ komentuje s úsměvem svůj už několikátý úspěšný zářez v soutěži Miroslav Šnýdr. Jeho „koně“ uhájili po dramatickém posledním kole kompletní stupně vítězů s náskokem jediného bodu.

O tom, že pěnivá odměna poputuje do tábora jediného okresního účastníka v A skupině I. A třídy, měl okamžitě jasno. „Společně s manželkou fotbalem na Dynamu žijeme už přes padesát let,“ připomíná s hrdostí Miroslav Šnýdr. Fotbalisty, jejichž klub si v příštím roce připomene devadesáté výročí, tak odmění za výborný podzim. Z výsledků vedoucích k průběžnému pátému místu má nejen oprávněnou radost, ale zároveň v nich spatřuje i velkou šanci.

„Byl bych moc rád, kdyby se zkusili porvat o historicky druhý postup do krajského přeboru, i když to samozřejmě není jen otázka výkonů na hřišti,“ uvědomuje si náročnost nejvyšší krajské soutěže muž, který i ve dvaaosmdesáti nadále aktivně pomáhá s mládeží. „Ze zkušeností, které za ty roky mám, je to čím dál tím náročnější. Dostat mládež k fotbalu není v konkurenci jiných a mladších sportů vůbec nic jednoduchého. Jsem proto moc rád, že se u nás v areálu podařilo udělat víceúčelové hřiště, po kterém jsem sám dlouho volal,“ uzavírá povídání přece jen optimisticky.

TOP TEN PODZIMNÍ TIP LIGY

1. T.J. Dynamo, Nelahozeves 91

2. Jana Šnýdrová ml., Podhořany 91

3. Jana Šnýdrová st., Praha 91

4. Václav Laštovička, Mělník 90

5. - 8. Petr Olšiak, V. Borek 88

Jarda Jandera, Kralupy 88

Bohuslav Zejda, Kly 88

Ivona Dvořáková, Brozánky 88

9. - 12. Monika Hrušková, Nelahozeves 85

Alena Prantlová, Nelahozeves 85

Miroslav Šnýdr st., Podhořany 85

Petr Ševčík, Olovnice 85

O pořadí na prvním až třetí místě rozhodly celková supertrefa a nižší startovní číslo.