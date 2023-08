Tomáš Pilík: Waidhofen/Thaya (Rak.) >>> FK Benešov

Velké letní benešovské posily! Zleva: Pavel Čmovs, Martin Nešpor a Tomáš Pilík.Zdroj: SK BenešovZáložník s 335 prvoligovými zápasy trénuje „své“ Luhy v okresním přeboru Příbramska a po angažmá v Rakousku nyní bude zároveň rozdávat zkušenosti v Benešově. Stejně jako další zkušené posily Pavel Čmovs a Martin Nešpor by měl týmu rychle pomoci zpět do třetí ligy, ze které na jaře sestoupil. „My zkušení hráči musíme být nositelé kvality, ukázat klukům nějakou cestu, pomoct slovně nebo výkony na hřišti,“ říká Tomáš Pilík. „Pan Turek mě kontaktoval asi pět kol před koncem minulé sezony. Benešov o mě měl zájem a docela se mi to líbilo, mám to kousek. V Rakousku bylo hodně cestování a po konzultaci s rodinou jsem se rozhodl, že to vezmu,“ přiblížila bývalá opora Příbrami, jak se dostala do kádru kouče Vasila Boeva.