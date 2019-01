Mladá Boleslav - Přijít o vítězství v zápase, v němž osmdesát minut vedete, je ke vzteku. Přesně to se stalo mladoboleslavské juniorce v třetiligovém středočeském derby s nováčkem z Ovčár.

FK Mladá Boleslav B - Sokol Ovčáry | Foto: František Štýblo

„Je to trestuhodná ztráta vyhraného zápasu. Doplatili jsme na věci, související s věkem mužstva. V soubojích jsme byli naivní,“ posteskl si domácí trenér Josef Hloušek.

„Škoda že jsme nedotáhli dvě vyložené šance ve druhém poločase, kdy jsme měli zápas rozhodnout. Brejky byly řešené dobře, ale nepovedla se koncovka. Když ale odhlédnu od výsledku, podali jsme slušný výkon,“ dodal Hloušek, který se tentokrát musel obejít bez ligové výpomoci. Epizodní zkušenost s první ligou měl ze sobotní základní sestavy jen střelec vedoucího gólu Fabián. V nastavení přišel na hřiště nedávný tahoun béčka Sedláček.

Ovčárský trenér Pavel Janeček byl pochopitelně mnohem spokojenější. „Nebylo to tu lehké. Domácí sice hráli s omlazeným kádrem, ale to je často pro soupeře těžší než hrát proti ligistům, kteří jsou otrávení, že museli do béčka. Boleslavští dobře běhali a přistupovali k našim hráčům,“ všiml si Janeček.

„Vysoko hodnotím hlavně kapitána Stanislava Ondráka, který se vrátil do hry se sebezapřením po hrubém zákroku Svobody a v nastavení po Hykově centru coby obránce dokázal vyrovnat,“ řekl trenér dosud neporažených Ovčár. „Osm bodů bych před startem soutěže určitě bral, zpětně mě mrzí jen domácí remíza s Motorletem.“

REFERÁT Z UTKÁNÍ ZDE

Karel Jedlička