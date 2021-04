Zkušená reprezentantka Jitka Chlastáková se sice do užšího výběru trenéra Karla Rady tentokrát nedostala, fotbalové Mělnicko tak má zastoupení alespoň v realizačním týmu.

Trenér divizní Libiše Miroslav Jíra se už před srazem, který považuje za nejdůležitější za dobu, co zastává pozici asistenta, nechal slyšet, že českým lvicím v boji s favorizovanými Švýcarkami věří.

Na svém pohledu pak nic nemění ani po úvodní remíze, kterou zařídila vždy jedna proměněná penalta na každé straně. Zápas na sociální síti hodnotil jako celkově vyrovnaný a nerozhodný výsledek za spravedlivý, byť uznal, že Švýcarky dostaly ve druhém poločase český výběr pod tlak a ukázaly obrovskou kvalitu. Vyrovnáním ji ke smůle domácích korunovaly v poslední minutě.

„Ale šance je a my to tam taky poletíme urvat. Do odvety dáme všechno. Já holkám strašně věřím,“ uvedl Miroslav Jíra. Také druhý zápas lze sledovat prostřednictvím přímého televizního přenosu, na ČT Sport začne krátce před 19. hodinou.