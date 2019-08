„I za stavu nula-dva jsme byli ve hře. Odehráli jsme výborný a pro nás velmi poučný zápas. Vypadli jsme sice, ale s kvalitním celkem a po kvalitním výkonu. Proti druhému týmu loňské ČFL se nemáme za co stydět,“ neměl kormidelník Sokola po závěrečném hvizdu důvod ke špatné náladě.

V úvodních minutách sebevědomější hosté se dostali brzy do vedení po chybě domácích a trefě Stehna. Na pojistku si museli počkat do druhého poločasu, kdy unikl a mazácky zakončil Matějka.

„Od dvacáté minuty jsme srovnali krok a hrál se vyrovnaný zápas nahoru-dolů. Hlavně při Šobrově střele do spojnice jsme byli i blízko vyrovnání. Škoda druhého gólu do otevřené obrany, ale Matějka to vyřešil skvěle,“ dodal k utkání kouč Urban.

Litoval, že na druhé straně neskončily v síti střelecké příležitosti Přibyla (po centru uzdraveného Očovana), či Peška, nebo některá ze standardních situací. „Soupeř šance, které si vypracoval, proměnil. Nám se problémy s finální fází opakují,“ připomněl Urban čtyři dny starý nezdar s Letohradem.

Libiš – Zápy 0:2 (0:1)

Branky: 12. Stehno, 53. Matějka. Rozhodčí: Šob. ŽK: 2:1. Diváci: 150.