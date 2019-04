Mělnicko – Pokuta 1500 korun pro jednoho, tři zápasy nepodmíněně pro druhého. Disciplinární účet pro Lužec za vykázání trenéra Pavla Dohnala z lavičky a následnou červenou kartu pro Jana Kučabu.

Rozhodčí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Kouč si vykoledoval finanční postih za to, že ve druhém poločase utkání v Byšicích poslal asistenta rozhodčího „kamsi“, náhradník Kučaba mu měl říct, ať si do stejných míst strčí praporek. Hlouběji do peněženky bude muset sáhnout kormidelník Milovic Pavel Pavlíček. Za urážku domácího Josefa Gabča během utkání ve Vysoké zaplatí 5 tisíc korun, přestože se po utkání omluvil hráči i v kabině rozhodčích.