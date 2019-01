Polepy - Fotbalisté Neratovic mají konečně za sebou dvakrát odložený duel 25. kola krajského přeboru v Polepech. Navíc v něm získali k záchraně důležité tři body, které zajistil na začátku druhého poločasu Žák.

„Začali jsme aktivně. Ve druhé minutě trefil Nezbeda technickou střelou z hranice šestnáctky břevno. Pak jsme dobře bránili svou polovinu a podnikali rychlé brejky, které několikrát zastavil praporek rozhodčího. Domácí jsme v prvním poločase k ničemu nepustili,“ shrnul hostující trenér Jiří Kafka úvodní dějství.

Hned na začátku druhého přišel jediný gólový moment zápasu. Standardní situaci z kopačky Zavadila zakončil na zadní tyči Žák. Domácí se pak začali tlačit dopředu a hosty ještě čekaly krušné chvíle.

Nejvíce úzko jim bylo po střetu brankáře Černého s jedním z domácích hráčů, po kterém se kopala penalta. Černý ji ovšem chytil. Na druhé straně se v závěru nekonala ani gólová pojistka, ke které byl dvakrát blízko Palanský, nejdříve ho vychytal domácí brankář, podruhé trefil tyč.

„Závěr už jsme odbojovali a odvážíme si velice cenné tři body,“ radoval se neratovický trenér.

„Hodnotím to jako jednonohý porazil chromýho. Jediná naše střela na branku byla penalta, kterou jsme nedali,“ zlobil se kouč Polep Jaroslav Bejlek.

„Druhá věc je ta, že nám rozhodčí neuznal regulérní gól. Křelina předvedl krásné nůžky. Na Maracaný by ještě půl hodiny po zápase tleskali, ale sudí odpískal hru vysokou nohou, přitom od něj tři metry nikdo nebyl. Ale na to si nestěžuju, pouze to konstatuju. Spíš mě mrzí výkon hráčů. Ti ještě nevyšli ze sobotních oslav,“ dodal.

Polepy – Neratovice 0:1 (0:0) Branka: 46. Žák. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 150. Neratovice: Černý – Kadlec, Moravec, Jína, Jakub Pajkrt – Žák (60. Doubek), Žežulka, Drahorád, Zavadil (86. Zeman) – Nezbeda, Palanský (90. Stanislav).

1. FK Kolín 28 18 7 3 64:21 61

2. Vlašim B 28 16 8 4 77:33 56

3. Úvaly 28 13 8 7 57:36 47

4. Polepy 28 14 5 9 64:46 47

5. Libiš 28 14 5 9 61:52 47

6. Zápy 28 13 6 9 50:31 45

7. Litol 28 13 6 9 60:50 45

8. Benátky n. J. 28 12 7 9 47:45 43

9. Brandýs/Bol. 28 12 5 11 60:51 41

10. Beroun 28 13 2 13 49:44 41

11. N. Strašecí 28 11 5 12 46:46 38

12. Neratovice 28 10 8 10 32:37 38

13. Semice 28 8 10 10 42:60 34

14. Nymburk 28 6 6 16 37:68 24

15. Milín 28 3 2 23 22:86 11

16. Sedlčany 28 2 2 24 31:93 8

(lk, vol)