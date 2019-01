NELAHOZEVES - Krajský přebor: Dynamo Nelahozeves – SK Hořovice 3:4 (1:2)

ilustrační foto | Foto: Archiv

V utkání dvou posledních celků tabulky si hosté těsným, ale zaslouženým vítězstvím ještě zachovali teoretickou šanci záchrany. Pro Dynamo to znamená upevnění posledního místa a s největší pravděpodobností sestup.

Domácí nastoupili k utkání bez zraněného Vrábela a s ne zcela zdravým P. Dvořákem a Dohnalem v základní sestavě. Přesto šli už ve 4. minutě šťastným gólem do vedení. Kratochvíl přešel přes čtyři hráče a jeho následnou přihrávku si hořovický obránce srazil do branky – 1:0. Soupeř byl ale celkově lepší a pohyblivější. Hráči Hořovic se dostávali lehce do šancí. Několik z nich pochytal Zavadil, ale v závěru poločasu přesto hosté dvěma zásahy otočili. Do druhé půle poslal trenér Kaplan nové hráče a výsledek střídání se brzo projevil i na skóre. Po gólu Kratochvíla z penalty završil skvělou patnáctiminutovku domácích gólem M. Řezáč, který usměrnil do sítě centr Pekárka.

Pak ale přestali domácí hrát a svoji pasivitou posadili hosty na koně. Ti darovanou šancí nepohrdli a dvěma góly v závěru utkání otočili výsledek na svoji stranu. „Hosté podali jeden z jejich nejlepší výkonů a jejich vítězství je zasloužené. Naše obrana vinou zraněních nehrála v optimálním složení. Přesto jsme šli ve druhé půli do vedení, pak se ale hráči najednou začali bát o výsledek a dovolili hostům ovládnout hru a výsledek otočit,“ litoval zbytečné porážky trenér domácích Dan Kaplan.

Branky: Kratochvíl 2, M. Řezáč – Nesnídal 2, Kaufmann, Novotný. Rozhodčí: Vlk. Dynamo: Zavadil – Dvorský – P. Dvořák (46. Špaček), Dohnal (46. L. Řezáč), Jindřich – Klempt, Dubský, Kratochvíl, M. Řezáč – Pekárek, Vydra.