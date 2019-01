Kly – Že bude ku prospěchu kelského fotbalu, si od chystaného sloučení se Sokolem Ovčáry slibují v Tělovýchovné jednotě Kly. Její předseda Petr Rynda Mělnickému deníku přiblížil, jaké změny mohou hráči i fanoušci v nejbližší době očekávat.

TJ Kly - FK Pšovka Mělník B (2:3 po PK); 25. kolo okresního přeboru; 10. května 2015 | Foto: Luboš Kurzweil

TJ Kly a Sokol Ovčáry se společně domluvily na sloučení obou klubů s tím, že nástupnickou organizací bude první z nich. Aby vše proběhlo podle organizačních směrnic Fotbalové asociace ČR, bude celý proces ukončen v červnu 2016. Do té doby bude společné mužstvo hrát pod hlavičkou Sokola Ovčáry I. B třídu a rovněž i béčko, které se ve Klích rozhodli přihlásit do čtvrté třídy. „Důvodem je možnost doplňování hráčů obou mužstev," objasnil Petr Rynda, proč v příštím soutěžním ročníku zmizí název TJ Kly z okresních soutěží dospělých. Ovšem pouze na rok. „ Poté Tělocvičná jednota Sokol Ovčáry – Nedomice zanikne a vše bude pokračovat pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Kly," nastínil Rynda.

Ten vzhledem ke kvalitě hráčů, kteří zůstanou na soupisce, předpokládá okamžitý postup béčka do třetí třídy. Áčko by v Klech rádi viděli v horní části tabulky. Předpokládají přitom posílení zhruba sedmi hráči, kteří nyní s Ovčáry hrají na čele krajského přeboru. „To byla i naše podmínka. Chceme, aby minimálně půlka mužstva byla složena z našich hráčů. Bude to pro ně velká výzva. Nejen, že si zahrají vyšší soutěž, ale vedle velmi kvalitních hráčů mohou nabrat velké zkušenosti pro další kariéru."

Jedním z argumentů, proč ve Klech zvolili tuto cestu, je i vhodné zázemí po nedávné celkové rekonstrukci kabin. „Věříme, že do našeho fotbalového stánku tato změna přiláká další sportovní fanoušky z domácích i hostujících tý­mů."

Velkým otazníkem podle Petra Rynda zůstává obsazení trenérského postu. Oba týmy v rozehrané sezoně praktikují model s hrajícími kouči. Ve Klích jimi byla dvojice Jaroslav Morávek – Slavomír Zavadil, v Ovčárech Jan Studený. Ten se ovšem jako trenér v neděli upsal diviznímu FK Neratovice/Byš­kovice.

A jak podle šéfa kelského oddílu vnímají novou situaci domácí hráči? „Jako možnost zkvalitnění kelského fotbalu. Dnes jsme na hranici udržení okresního přeboru a do budoucna by větší změny nepřišly. Bude na každém, jak bude přistupovat k tréninkům. Doufáme, že se zvedne i morálka týmu. Jinak náš klub bude dál pokračovat ve výchově mládeže, kterou bychom rádi vychovali až do dorostu, který nám chybí. Věříme, že tato změna kelskému fotbalu jen prospěje a uspokojí náročného diváka a kritika," zakončil Petr Rynda.