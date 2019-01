Libiš /ROZHOVOR/ - Podzimní výsledky řadí fotbalisty Libiše až na začátek druhé poloviny vyrovnané tabulky krajského přeboru. Příčinu umístění, které zůstalo trochu za očekáváním, je podle trenéra Sokola Václava Havla nutné hledat ve zhoršené obranné hře mužstva.

Trenér Libiše Václav Havel | Foto: Pavel Slavíček

Chtěli jste hrát o horní příčky, nakonec je z toho deváté místo, takže zklamání s podzimem?

„Svým způsobem to zklamání je. Soutěž je ale strašně vyrovnaná, takže těžko to takhle hodnotit, i když se přiznám, že jsme pomýšleli na vyšší příčky.“

Bodů mohlo být určitě víc, kdybyste dotáhli některé dobře rozehraná utkání jako třeba v Úvalech nebo v Benátkách.

„Ty zápasy jsme nedotáhli. A když se podíváte na celkové skóre, jaké máme (29:32), tak je patrné, že dostáváme spoustu gólů. Trochu jsme se zhoršili v defenzivní činnosti. Na tom budeme muset hodně zapracovat.“

Jak je to možné, že mužstvo ostřílené divizí se nevyvaruje některých chyb?

„Nevyhnula se nám nějaká zranění a karetní tresty, takže jsme museli v obraně často improvizovat. Dá se říct, že se nám nedařilo. Například proti Zápům jsme dostali zcela zbytečné dva góly, které jsme soupeři úplně nabídli. To samé v posledním zápase v Litoli. Dostáváme hodně laciné góly, to by se tak zkušenému mužstvu nemělo stávat.“

Asi jediným týmem, který vás herně výrazně převýšil, byla v domácím prostředí Vlašim B.

„Hosté byli u nás opravdu výborní a neměli jsme šanci.“

Jaké možnosti dává poločasové deváté místo ve vyrovnané tabulce do jara? Hodláte zaútočit na čelo, nebo si budete především hlídat spodní sestupové pozice?

„Musíme hned od začátku zabrat, protože z vyrovnané soutěže může opravdu padat až pět mužstev. Od jedenáctého místa je to ohrožený. Stačí ale udělat tři body a jste pátí. O stejné ale budou usilovat ostatní týmy. Mimo posledních Sedlčan jsou týmy naprosto vyrovnané. Hráli jsme zápas v Berouně, kde jsme byli jasně lepší, a prohráli jsme tři nula. Je až neskutečné, že je Beroun po podzimu třetí.“

Góly Válka, který se vrátil po zranění do bývalé formy až v závěru podzimu, jste dokázali nahradit?

„To se částečně povedlo, ale v koncovce jsme měli i trochu smůly. Honza ale chyběl, jeho klid v koncovce a zkušenost mladí kluci zatím nemají.“

V létě jste mluvil o eventuální změně dresu kapitána Pochmana. Nakonec zůstal. Je jeho odchod aktuální nyní v zimní přestávce?

„Zatím jsme tuhle otázku neřešili. Až do 17. prosince se scházíme dvakrát týdně venku a v příštích čtrnácti dnech budeme tyto otázky řešit.“

Jak bude vypadat zimní příprava?

„Začínáme 12. ledna. Začátkem února pojedeme na soustředění do Mozolova. Budeme trénovat každý den, vystřídáme tělocvičnu i výběhy. Nebude se to lišit od minulých let, takže nebudou chybět ani přípravná utkání.“

Máte už vytipované případné posily?

„Něco v hledáčku je, ale všechno je to čerstvé. Nic ještě není dotažené do konce.“

Libišský podzim

Sedlčany 3:2 (Gondek 2, Jirásek), Úvaly 4:6 (Jirásek 2, Obermajer, Pochman), Neratovice 2:1 (Pochman, Špička), Benátky n. J. 2:2 (Jirásek, Obermajer), Brandýs 2:2 (Novák, Zuskin), Kolín 1:2 (Válek), Nymburk 5:1 (Jirásek 2, Trojan, Zuskin, Novák), Vlašim B 1:4 (Obermajer), ČL Beroun 0:3, Nové Strašecí 0:1, Semice 2:0 (Válek, Obermajer), Zápy 3:2 (Jirásek 2, Pochman), Milín 1:0 (Špička), Polepy 3:3 (Válek 2, Gondek), Litol 0:3.

Poznámka: Domácí zápasy jsou tučně.