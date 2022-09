V prvním zápase bez nominace, po čtvrtém stálice Čechie vládne tabulce střelců

/KANONÝR DENÍKU/ V Kralupech na Čechii kope do míče od svých pěti. I ve dvaatřiceti je jí František Kovář bez výjimky věrný. A nejen to. Čas od času v něm chytnou střelecké saze. Přesně jako v Úžicích během čtvrtého podzimního kola. Jasnou výhru hlavního favorita na postup do třetí třídy podpořil hned čtyřmi góly.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

František Kovář (vlevo) pod dohledem soupeřů z kralupského FK 1901 B | Foto: Jan Sláma