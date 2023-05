Fotbalové utkání okresní třetí třídy na Kolínsku mezi celky Radimi a rezervy Kouřimi mělo dost dusnou atmosféru. Na konci utkání došlo na dvě červené karty na straně domácího mužstva. Podle zápisu o utkání došlo v obou případech na udeření soupeře pěstí do obličeje. Hosté nakonec vyhráli gólem z páté minuty nastavení těsně 2:1.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Radim bojuje ve třetí třídě o první místo tabulky, béčko Kouřimi vlastně nehraje už o nic. Domácí vedli od 70. minuty po gólu Doležala. Jenže jejich radost trvala jen tři minuty, kdy vyrovnal z pokutového kopu kouřimský devětačtyřicetiletý brankář Dobromysl. O chvíli později došlo na dvě vyloučení. V 81. minutě viděli červenou kartu radimští Ondřej Doležal, střelec úvodní branky zápasu, a Dominik Mašín. Druhý jmenovaný do utkání ani nezasáhl a byl v civilu. Hlavní rozhodčí utkání Karel Vlk popsal jejich přestupek v zápise jako „udeření soupeře pěstí do obličeje v přerušené hře“. Oba tak mohou čekat s největší pravděpodobností od disciplinární komise pořádný flastr.

„Došlo k výměně názorů. Náš hráč Mašín měl nejprve slovní střet s fanouškem, který jej polil pivem. Pak se nahromadili další hráči a byla z toho mela. Došlo i na nějaké pěsti,“ přiznal radimský brankář Ivo Procházka. „Měl jsem to ale přes celé hřiště, takže jsem celou situaci neviděl úplně přesně. Každopádně to byla prostě klasická třetí třída,“ přidal domácí gólman.

„Jejich hráč měl slovní střet s naším fanouškem. Ten ho polil pivem a už to začalo. Byla to velká a nepřehledná mela, seběhlo se několik hráčů a došlo na strkanici,“ popisoval incident Petr Vavera, hráč hostujícího mužstva. „Pak jsme se snažili hráče roztrhnout, ale na nějaké pěsti tam došlo. Bylo to naprosto zbytečné,“ dodal kouřimský fotbalista.

„Radim byla v prvním poločase jasně lepší a mohli jsme dostat klidně čtyři góly. Ve druhé půli už to takové nebylo. A pak došlo na tu strkanici, bylo to velké, byla tam sousta hráčů. No a jejich dva hráči udeřili naše kluky pěstí,“ přidal svůj postřeh hostující obránce Michal Havránek. „Utkání ale vůbec nezvládl rozhodčí,“ dodal jedním dechem.

První trest stihl domácí borce ještě na trávníku. Hosté totiž rozhodli o svém vítězství gólem Navrátila v páté minutě nastavení.