Tišice /ROZHOVOR/ - Ve velkém stylu vstoupili do podzimní části krajské I. B třídy fotbalisté Tišic. Po úvodních čtyřech kolech vévodili bez ztráty bodu a bez jediné obdržené branky všem soupeřům v čele tabulky. Pak ale mužstvo začala pronásledovat smůla.

Slaný (ve žlutém) rozdrtilo Tišice 4:0. Blokuje zkušený Majtaník | Foto: Roman Mareš

Prakticky v každém zápase přibyl na marodku jeden hráč, a když se k tomu připočte i mizerná koncovka, začaly Tišice pomalu v tabulce klesat. Asistent trenéra Brabce Antonín Kravcov proto nemůže být příliš spokojen.

Deváté místo je vzhledem k poměrně dobrému úvodu sezony asi zklamáním.

„Zklamání je to určitě. Začátek sezony byl až neuvěřitelný, to jsme nečekali, ale v každém zápase jsme ztratili minimálně jednoho hráče.“

Přestože jste v úvodních čtyřech kolech naplno bodovali a neinkasovali ani gól (6:0), je šest vstřelených branek poměrně málo.

„Začátek soutěže jsme odehráli v herní pohodě, povzbuzeni dobrými výsledky z přípravy. V každém zápase jsme měli pět šest šancí ke skórování, ale využili jsme jen jednu nebo dvě. Obrana vedená Holomkem fungovala výborně a v brance podržel Karda. První utkání v Lužci bylo jasně remízové, ale rozhodly hrubky domácího brankáře. S Jenčí jsme dali rychlý vedoucí gól a vedení udrželi až do konce. Záryby jsme v tvrdém utkání konečně po dvou letech porazili. Proti Brandýsku jsme rozhodli v prvním poločase.“

Ve druhé třetině zápasů ale nastal pokles formy, když jste z pěti pokusů zvítězili pouze v domácím prostředí nad posledními Veltrusy.

„V tomto období bylo šest hráčů na marodce. Propad v tabulce začal v Klecanech, kde už jsme postrádali stopera Holomka, na Řepíně jsme v první půli přišli o gólmana Kardu. Proto jsme také inkasovali sedm branek ve dvou utkáních. Utkání s Veltrusy rozhodl náš výborný první poločas. V Tuchoměřicích hra na jednu branku, ale opět neschopnost vstřelit gól. Tam jsme určitě měli zvítězit. S Hostouní výborné utkání a spravedlivá remíza.“

V závěrečných čtyřech kolech jste nebodovali ani jednou. Zčásti za to asi může marodka, ale hlavní důvod to asi nebude.

„Závěrečná čtyři kola jsme už dohrávali prakticky s jedenácti hráči (ale ne vždy byli všichni k dispozici), které jsme doplňovali dorostenci nebo hráči z béčka. Ale ani v takové slátané sestavě jsme neodehráli v Lidicích špatné utkání. Ovšem tam bychom stejně nevyhráli. S Vysokou jsme otočili výsledek na 2:1, ovšem neudrželi jsme ho a prohráli gólem v nastaveném čase. Ve Slaném opět dobrá první půlhodinka, ale po první brance jsme se položili. No a poslední zápas, na ten musíme raději co nejrychleji zapomenout. Místo rychlého vedení 2:0 je to obráceně, když vyrovnáme, máme tři tutovky a můžeme soupeře dorazit, tak dostaneme z ofsajdu gól do šatny. Pak už jsme jen dobývali soupeřovu branku, ale z brejků jsme inkasovali.“

Když se podíváme na podzimní tabulku, lze z ní vyčíst, že málo gólů inkasujete, ale stejně málo i dáváte. Znamená to, že se soustředíte hlavně na defenzívu?

„Tak to určitě ne. Řekl bych, že máme více hráčů ofenzivních, ale nedokážeme proměňovat šance. To je největší bolest našeho mužstva. Obrana se vlastně úplně rozpadla, proto jsme inkasovali více než je zdrávo.“

V loňské sezoně se vám proti technickým mužstvům z Boleslavska dařilo víc. Jako by vám neseděla silová hra většiny letošních soupeřů, kterou se prezentují hlavně mužstva z Kladenska?

„I tak se to dá říci.“

Kdo ze zraněných hráčů chyběl nejvíce?

„Tak především záložník Kaňovský, stoper Holomek a brankář Karda. V polovině utkání chyběl i druhý stoper John.“

V letní přestávce jste mužstvo vůbec neposílili. Bude mít podzimní umístění vliv na změny v hráčském kádru?

„Nebude to z důvodu umístění, ale zranění nás k tomu nutí. Určitě musíme kádr doplnit, jinak bychom nemohli ani na jaře hrát.“

Které z mužstev vás nejvíce překvapilo jak negativně, tak pozitivně?

„Čekal jsem, že Lužec bude podstatně výš v tabulce, než je v současné době, naopak určitě překvapují Klecany.“

Kdy začne zimní příprava a jak bude probíhat?

„Příprava začíná 6. ledna 2009. Budeme trénovat v hale gymnázia v Neratovicích a v domácích podmínkách. Jsme také přihlášeni na zimní turnaj v Praze – Kyjích.“

Tišický podzim

Lužec 2:0 (T. Prejzek, Priatka), Jeneč 1:0 (K. Prejzek), Záryby 1:0 (Klíma), Brandýsek 2:0 (Brodský, Štráchal), Klecany 0:3, Řepín 1:4 (T. Prejzek), Veltrusy 3:0 (Štráchal 2, Brodský), Tuchoměřice 1:1 (K. Temiak), Hostouň 0:0, Lidice 1:2 (Štráchal), Vysoká 2:3 (Brodský, Klíma), Slaný 0:4, Velvary 2:5 (T. Prejzek 2). Domácí zápasy jsou tučně.

Jaromír Hejna