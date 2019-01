Záryby /ROZHOVOR/ – Trenér fotbalistů Záryb Miroslav Babovák vyhlásil před sezonou atak na přední příčky tabulky I. B třídy. To se mužstvu v polovině soutěže daří. Ke spokojenosti je ale v Zárybech i přes třetí místo a zisk 24 bodů daleko. Jak vidí podzim a vyhlídky do odvet trenér Babovák?

Záryby - Tišice | Foto: Martin Bouška

Před sezonou jste říkal, že se budete snažit atakovat přední příčky . To se vám nakonec podařilo, stále jste ve hře o postup, ale mohlo to být i lepší.

Moje vnitřní já mi říká, že tam možnosti na nějakou vyšší soutěž nejsou, ale chci, aby mužstvo hrálo pořád v nějakém tom napětí. Nemohu dopustit, aby se hrálo pro nic za nic. Motivace na první místo tam musí pořád být a myslím, že kluci se o to celý podzim snažili. Některé zápasy se nám sice nepodařily, jak jsme chtěli, ale to k fotbalu patří. Nedá se pořád vyhrávat. Myslím, že cíl jsme v polovině soutěže splnili.

V první části podzimu jste zářili. V úvodních šesti kolech jste ztratili body pouze v Řepíně a vyšvihli se do čela tabulky.

Tam bylo i trochu štěstí. Některé zápasy jsme vyhrávali i trochou euforie. Postupem času odešla forma, hlavně proto, že se někteří hráči zranili. Závěr soutěže už nebyl tak optimální, jak bych si představoval. Škoda zápasu v Mělníku, kde jsme dohrávali v deseti, a doma s Tišicemi. Kdybychom v nich uspěli, byli bychom o kousek dál.

Pak ale přišel nečekaný útlum, který načala vysoká porážka v Bělé.

Tam, jak to ve fotbale někdy bývá, jsme na začátku neproměnili dvě šance a pak se projevila v plné nahotě snížená forma některých hráčů. Navíc jsme nebyli v optimální sestavě, a to všechno se nakumulovalo a projevilo na našem výkonu. Kdybychom šli ale na začátku do vedení, možná by zápas vypadal jinak. Bohužel je to dané i tím, že někteří hráči chyběli a kádr je opravdu úzký.

Ztratili jste i v následném domácím zápase s Dlouhou Lhotou a především totálně selhali v Kosořicích.

Lhota si u nás zasloužila vyhrát. Nebyli jsme v optimální sestavě, pokračoval pokles formy a navíc soupeř u nás zahrál opravdu velice dobře. Přijel neprohrát, a to se mu podařilo. Co se týká zápasu v Kosořicích, tam jsme si dali dva vlastní góly a totálně zklamali v defenzivě ve druhém poločase, kdy jsme se snažili o vyrovnání. Udělali jsme hrubé chyby, čehož soupeř dokázal využít. To byl asi náš nejhorší podzimní zápas.

Zbytečné byly i ztráty v okresních derby, kdy jste v Mělníku a hlavně doma s Tišicemi pouze remizovali.

V Mělníku jsme měli vyhrát i v deseti. Neproměnili jsme penaltu a bez gólu skončila i šance Franty Valentina. Soupeř na víc neměl, hrál stereotypně a k ničemu jsme ho za toho stavu 1:1 nepustili. S Tišicemi jsme měli problém se sestavou. Bylo hodně zraněných a mladý kádr to nezvládl. Opět se ukázal problém s úzkým kádrem.

Ten máte poměrně úzký a mužstvo těžilo z hráčů hostujících z Brandýsa. Navíc v Zárybech není ani odpovídající mládež. Jak vidíte budoucnost klubu?

Myslím, že nejen Záryby, ale i spousta jiných klubů musí těžit s těch silnějších a větších klubů v okolí, protože těžko se mladí kluci dávají dohromady, je jich málo. Dnes jsou děti na počítačích, různých jiných hrách nebo u televize, a aby si šli zakopat, na to už jim nezbývá čas. A navíc rodiče nemají ani peníze, aby platili různé kroužky a dávali peníze do fotbalu. Také v Zárybech je to těžké. Když je kluk opravdu fotbalově dobrý, jde buď do Brandýsa, nebo do Neratovic a těžko se to zde dává dohromady.

O zimní přestávce vás čeká spousta práce. Jak si představujete ideální doplnění mužstva? A jak moc je to v podmínkách Záryb reálné?

Minimálně dva lidi vytipované mám, je to otázka dohody. Ale minimálně ty dva lidi se musí sehnat, pokud chceme hrát nahoře, jako teď na podzim. V opačném případě je to otázka určitého poklesu výkonnosti, protože kluci, jak přicházejí do let, tím neříkám, že na tuto soutěž nemají, ale jejich forma už jde zákonitě dolu. Jsou tam šikovní mladí kluci, neříkám, že ne. Ale jejich zájem je špatný. Raději jdou kopat za béčko.

Kdy a jak začne zimní příprava?

Máme naplánovaný turnaj v Neratovicích za účasti asi čtyř klubů z I. B třídy, klubů z okresního přeboru a dorostu Neratovic. Začínáme 18. ledna. Na přelomu ledna a února máme v plánu soustředění. Během přípravy budeme využívat také tělocvičnu a spinning v Brandýse. V závěru přípravy odehrajeme několik zápasů se silnějšími soupeři, například s Brandýsem.

JAROMÍR HEJNA