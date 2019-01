Záryby - Konečný účet B-třídních Záryb vystavil Sokolu v uplynulém ročníku jedenácté místo. Obavy z některých rozpačitých výsledků rozptýlili domácí fotbalisté až v závěru pro ně dosti dramatické soutěže.

Vysoká - Záryby | Foto: Jaromír Hejna

„Dopláceli jsme mnohdy na naše vlastní chyby v obraně i útoku, ale nakonec jsme se přece jen díky zkušenostem z minulosti v této soutěži zachránili. Řečeno jinak, spokojenost tak poloviční, která nám velí odstranit známé nedostatky a pracovat na jistotě vedoucí k lepšímu loučení hned od začátku,“ říká k sezoně předseda oddílu Martin Reisinger.

Sám ale přiznává, že to nebude jednoduché. Už první událost přidává na starostech. Lavičku opouští zkušený trenér Jan Hanuš, který působil v Zárybech ke spokojenosti už v minulých letech. „Ve stejně přátelském vztahu jsme se s ním rozloučili s přáním, aby se mu ve stejném poslání v budoucnu i nadále dařilo. V krátkosti času ale musíme najít náhradu. V řadě návrhů nevylučujeme ani možnost obsadit toto místo z vlastních řad, ale nyní nechci předbíhat dalšímu řešení.“

Posun trenérů je v Zárybech dokonce dvojnásobný, protože stejné se stalo i u rezervy, která splňuje očekávání ve třetí třídě. „S koučováním tam končí Mirek Blanár a jeho funkci přejímá František Šindelář, který na tomto místě již působil.“

Co napoví současný pohled do mistrovského klidu kopané v Zárybech? „V době veder jsme ocenili dobudovanou závlahu a také umělé osvětlení se ukázalo jako významný pomocník. Soupiska na straně příjmu možná dozná malou změnu, ale zpět do Kostelce se vrací Driml. Na dny osmého a devátého srpna už máme vyjednány přáteláky pro oba celky,“ odpověděl předseda Sokola.

O víkendu se v Zárybech uskutečnil tradiční Anenský turnaj. V minulosti se v něm představili i někteří reprezentanti, mimo jiné i Láďa Vízek. Ten letošní byl podstatně skromnější, i když připravený se stejnou pečlivostí. Obsadily ho nejbližší staré gardy s konečným pořadím: 1. Záryby, 2. Brandýs, 3. Libiš, 4. hotel OSTAŠ.

VĚROSLAV ŽIVNÝ