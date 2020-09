Jak byste zhodnotil svou premiéru ve sparťanském dresu?

Myslím, že to bylo dobré, ale raději bych hodnotil týmovou hru. Viděli jsme se poprvé v soutěžním zápase, v přípravě jsme odehráli pouze dvě utkání, navíc ne v kompletní sestavě. Tomu chvíli odpovídal i náš výkon, naštěstí se nám ale povedlo dát rychlé góly, což nakonec zápas rozhodlo.

Jaký je rozdíl mezi Spartou a Mělníkem?

Na Mělníku to bylo takové rodinné, Sparta je daleko víc profesionální. Olympik měl jeden, dva tréninky v týdnu, na Spartě jich je pět, občas jich bývá i šest. A samozřejmě to jde znát.

Hrajete i fotbalovou divizi za Štětí. Máte ve Spartě přísnější podmínky pro kombinování těchto dvou sportů? Navíc když Praha je trochu dál, než Mělník…

Pokud se mi zápasy nekříží, chodím hrát i za Štětí. Futsal většinou bývá v pátek večer, ve Štětí se hraje v sobotu ráno, nebo hrajeme o víkendu někde venku. Dá se to skloubit, ale pokud hrajeme futsal v sobotu, upřednostňuji futsal.

Loni jste byl v divizi nejlepším střelcem celé soutěže, ve futsalu vám to pálilo i za Mělník. Očekávají od vás góly i ve Spartě?

Řekl bych, že to bylo spíš o štěstí. Do čeho jsem loni ve Štětí kopnul, to mi tam spadlo, v Mělníku to bylo podobné (úsměv). V Praze mám úkoly trochu jiné, trenér Simitči by chtěl, abych hrál více zezadu, ale samozřejmě ve futsale se ty posty dost prolínají, což asi šlo hodně vidět i dnes.

V anketě Sportovec Litoměřicka 2019 jste se umístil na 10. místě, co na to ocenění říkáte?

Je to skvělé! Bohužel jsem se nemohl vyhlášení zúčastnit osobně, protože jsme měli na Spartě trénink, ale vím, že ta akce proběhla a za takové ocenění mé práce jsem pochopitelně moc rád.

Jiří Vokoun

Datum narození:

14.12.1996

Futsalový klub:

Sparta Praha (hostování)

Předchozí kariéra:

Olympik Mělník (od 2005 – současnost)

Fotbalový klub:SK Štětí

Předchozí kariéra:

Pšovka Mělník, Sparta Praha, Roudnice n. L., VOŠ Roudnice, Dukla Praha