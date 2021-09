S fotbalem začínal jako malý doma v Libiši. Velmi brzy ale přišlo laso ze Slavie. Stalo se po vydařeném turnaji u sousedů v Neratovicích, na kterém nechyběly ani naděje pražských „S“. „Trenéři ze Slavie volali po turnaji tátovi, jestli bych u nich nechtěl zkusit trénink. Neváhali jsme,“ vybavuje si bezmála deset let starou historii talent, který za tu dobu ušel kus cesty.

Vypracoval se natolik, že jej trenér české osmnáctky pozval letos v květnu na několikadenní tréninkový kemp do Zlína. „Když jsem se dozvěděl, že pojedu, měl jsem radost. Nominace pro mě byla nová zkušenost a obrovská motivace do budoucna,“ má jasno středopolař, mezi jehož vzory patří Nico Stanciu a Tomáš Holeš z áčka Slavie, ze zahraničních lig pak N’golo Kanté, Francouz ve službách londýnské Chelsee.

Také on sám se krůček po krůčku přibližuje, aby jednou hrál fotbal na nejvyšší úrovni, což je pochopitelně jeho velkým snem a cílem. „Chtěl bych se dostat do ligy, do národního týmu, a kdyby to pak šlo, tak i někam do zahraničí,“ představuje své plány, jedním dechem pak dodává: „Ale je přede mnou ještě dost práce a musím makat, abych to někam dotáhl, samo to nepřijde.“

První vlašťovka jeho snažení se dostavila ještě před onou reprezentační pozvánkou. Za úchvatný slalom, kterým před časem vyhrál klubovou anketu o nejlepší mládežnický gól měsíce, by se nemusel stydět ani zmíněný technik Stanciu.

Za to, že to s fotbalem dotáhl na současnou úroveň, Honza vděčí nejvíce rodičům. „Obětovali pro mě hodně času a ve všem podporovali, aby se mi dařilo. Za tohle jim moc děkuji a snad jim to budu moc někdy vrátit,“ hlásí.

„Táta mě vozil každý den na tréninky a domů, když jsem byl malý. A dělá to doteď. Sice ne každý den, protože už nemusí. Ale stejně jsem rád, když pro mě zajede, abych nemusel autobusem. Mamka mi dělala svačiny na každý trénink a do školy, a když mě taťka nemohl odvézt, jezdila se mnou autobusem,“ líčí servis, kterého se mu dostává či dostávalo.

Mimochodem táta Miloš je správcem hřiště divizní Libiše, na pažit se tak Jan dostane individuálně i mimo svůj program na Slavii, za což je rád. Libiš ovšem nosív srdci nejen proto. Spojenou ji má s krásnými vzpomínkami na své začátky.

„Jezdili jsme na kvalitně obsazené turnaje, na kterých jsme vždy hráli dobře a neudělali ostudu. Měli jsme super partu a výborného trenéra Romana Mroze, který nás toho hodně naučil, za což bych mu chtěl poděkovat,“ vzkazuje student druhého ročníku sportovního managementu na Střední odborné škole na Jarově.

Právě z ní bude od září každý den znovu mířit rovnou na trénink. „Zatím to zvládám dobře, za což jsem rád,“ pochvaluje si. Uplatní nakonec více studia nebo trénink? Uvidíme…