Střední Čechy – Vzhledem k tomu, že fotbalový klub z Úval už nechce pokračovat v divizi, uvolnil svoje místo čtvrtému týmu krajského přeboru – Libiši. Už dříve postup odmítl vítěz soutěže Poříčí nad Sázavou, místo něhož se těší na divizi třetí Beroun. Výš jdou také druhé Horky.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Co ale budou hrát Úvaly, to ještě na svazu netuší. „Vzali si tam čas na rozmyšlenou, zda to bude přebor, A nebo B třída. Vědět můžeme zhruba do týdne,“ řekl Deníku šéf STK SKFS Zdeněk Tash.

Změny se týkají i postupů v dalších soutěžích. Kly už nechtějí pokračovat v I. A třídě a přihlašují se jen do okresního přeboru Mělnicka. Místo nich postupuje do A třídy nejlepší tým z druhých míst B třídy, což je Čáslav B. Místo Čáslavi mohl zaujmout v B třídě některý celek z Mělnicka, avšak druhý, třetí i čtvrtý celek tabulky OP nabídku odmítly. „Další nabídka směřovala na klub, který skončil druhý s největším počtem bodů ve Středočeském kraji. Tím je Družec z Kladenska, kde si vzali čas na rozmyšlenou,“ vysvětlil Tash.

Postupovat nehodlá ani vítěz I. B třídy, sk. C – Sokoleč. Místo ní dostal nabídku další nejlepší tým z B tříd, což je po Čáslavi B Dynamo Nelahozeves. Jeho vedení na nabídku přikývlo a hrát tedy bude I. A třídu.

Poslední změnou je odmítnutí Tuchorazi z Kolínska hrát B třídu (do které spadla). Nabídku místo ní dostal druhý tým okresního přeboru Kolínska – Jevany a ten ji přijal. „Vše je ale dál v pohybu a není to definitivní. To bude asi až při losovacím aktivu 12. července,“ upozornil Zdeněk Tash.