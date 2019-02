Mělnicko / O víkendu startuje odvetná část fotbalového okresního přeboru. Jaké vyhlídky a vylosování mají jednotlivé týmy?

V dohrávaném utkání 13. kola okresního přeboru zdolal Velký Borek tým z Čečelic (1:0). | Foto: Věra Krajníková

O tom, že odvetná část okresního přeboru fotbalistů bude zajímavá a dramatická až do samého závěru, zřejmě není pochyb. S nálepkou vedoucího týmu vstoupí do jara Veltrusy. Už po úvodním kole to ale nemusí platit, neboť třicetibodovým svěřencům trenéra Pavla Kratochvíla dýchají s dvoubodovou ztrátou na záda fotbalisté Záryb toužící po návratu do kraje. Tým vedený zkušeným koučem Františkem Vítů si navíc v zimní přestávce zvedl sebevědomí celkovým vítězstvím na zimním turnaji pražského Radotína.

V reálné hře o nejvyšší mety jsou i Tišice (27 bodů) a kralupská Čechie (26). Nováček z Vojkovic (22) už trochu zaostává. Jeho páté místo je ale příjemným překvapením a hlavně bezpečně vzdáleno druhé polovině tabulky, ve které je situace nesmírně vyrovnaná. Přispěl k tomu i výsledek dohrávaného střetnutí z posledního podzimního kola minulou neděli. Velký Borek se díky vítězství nad Čečelicemi (1:0) zařadil mezi pět šestnáctibodových. S tímto vkladem jdou do jara dále Dolní Beřkovice, Kly a Pšovka B.

V suterénu mají vedle možná mnohými již odepsaného Hořína (3) nejvíce zaděláno na záchranářské starosti PTZ Nelahozeves (14) a Byšice (12).

Jarní program okresního přeboru

14. kolo: 30. března, 15 hodin

Záryby – PTZ Nelahozeves, D. Beřkovice – Hořín, Vojkovice – Č. Kralupy, Byšice – Veltrusy, Libiš B – Čečelice, V. Borek – Pšovka B, Kly – Tišice.

15. kolo: 6. dubna, 16.30 hodin

Kly – Záryby, Tišice – V. Borek, Pšovka B – Libiš B, Čečelice – Byšice, Veltrusy – Vojkovice, Č. Kralupy – D. Beřkovice, Hořín – PTZ Nelahozeves.

16. kolo: 13. dubna, 16.30 hodin

Záryby – Hořín, PTZ Nelahozeves – Č. Kralupy, D. Beřkovice – Veltrusy, Vojkovice – Čečelice, Byšice – Pšovka B, Libiš B – Tišice, V. Borek – Kly.

17. kolo: 20. dubna, 17.00 hodin

V. Borek – Záryby, Kly – Libiš B, Tišice – Byšice, Pšovka B – Vojkovice, Čečelice – D. Beřkovice, Veltrusy – PTZ Nelahozeves, Č. Kralupy – Hořín.

18. kolo: 27. dubna, 17.00 hodin

Záryby – Č. Kralupy, Hořín – Veltrusy, PTZ Nelahozeves – Čečelice, D. Beřkovice – Pšovka B, Vojkovice – Tišice, Byšice – Kly, Libiš B – V. Borek.

19. kolo: 4. května, 17.00 hodin

Libiš B – Záryby, V. Borek – Byšice, Kly – Vojkovice, Tišice – D. Beřkovice, Pšovka B – PTZ Nelahozeves, Čečelice – Hořín, Veltrusy – Č. Kralupy.

20. kolo: 11. května, 17.00 hodin



Záryby – Veltrusy, Č. Kralupy – Čečelice, Hořín – Pšovka B, PTZ Nelahozeves – Tišice, D. Beřkovice – Kly, Vojkovice – V. Borek, Byšice – Libiš B.

21. kolo: 18. května, 17.00 hodin

Byšice – Záryby, Libiš B – Vojkovice, V. Borek – D. Beřkovice, Kly – PTZ Nelahozeves, Tišice – Hořín, Pšovka B – Č. Kralupy, Čečelice – Veltrusy.

22. kolo: 25. května, 17.00 hodin

Záryby – Čečelice, Veltrusy – Pšovka B, Č. Kralupy – Tišice, Hořín – Kly, PTZ Nelahozeves – V. Borek, D. Beřkovice – Libiš B, Vojkovice – Byšice.

23. kolo: 1. června, 17.00 hodin

Vojkovice – Záryby, Byšice – D. Beřkovice, Libiš B – PTZ Nelahozeves, V. Borek – Hořín, Kly – Č. Kralupy, Tišice – Veltrusy, Pšovka B – Čečelice.

24. kolo: 8. června, 17.00 hodin

Záryby – Pšovka B, Čečelice – Tišice, Veltrusy – Kly, Č. Kralupy – V. Borek, Hořín – Libiš B, PTZ Nelahozeves – Byšice, D. Beřkovice – Vojkovice (15.00).

25. kolo: 15. června, 17.00 hodin

D. Beřkovice – Záryby, Vojkovice – PTZ Nelahozeves (14.30), Byšice – Hořín, Libiš B – Č. Kralupy, V. Borek – Veltrusy, Kly – Čečelice, Tišice – Pšovka B.

26. kolo: 22. června, 17.00 hodin

Záryby – Tišice, Pšovka B – Kly, Čečelice – V. Borek, Veltrusy – Libiš B, Č. Kralupy – Byšice, Hořín – Vojkovice (8. května, 17.00), PTZ Nelahozeves – D. Beřkovice.

Kdy hrají doma

Sobota: 10.15 Hořín, 10.30 Záryby, úředně: D. Beřkovice, Byšice, Vojkovice, Kly, Tišice, Čečelice, Veltrusy, Č. Kralupy, PTZ Nelahozeves. Neděle: úředně: Pšovka B, V. Borek, Libiš B.