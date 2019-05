Právě za slovníkem směrem k rozhodčímu si u disciplinární komise značně přitížil po vyloučení, kterému předcházela druhá žlutá za zakopnutí míče. Zatímco v utkání rovněž dvakrát žlutý Martin Priatka může v dalším kole nastoupit, zimní posila z Tuchlovic bude k dispozici až po pěti zápasech, tedy na závěrečná dvě kola.

„Máme momentálně velikou marodku a museli jsme postavit i kluky, co hráli za béčko, teď to bude ještě horší,“ mrzela hrajícího trenéra Vojkovic Radka Šelichu podle něj poněkud přísná vyloučení. To se nakonec zvrhlo v nepříjemně dlouhý trest.

Poprvé bude autor jednoho jarního gólu chybět v sobotním utkání s Milovicemi, které se kvůli soukromé akci v areálu vojkovického hřiště odehraje ve Veltrusech. „V hospodě na hřišti se koná svatba,“ prozradil předseda SK Karel Beneš důvod přeložení zápasu. „Chtěl bych touto cestou poděkovat Veltruským za poskytnutí azylu,“ dodal.