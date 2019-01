Hořín / Sobotní dopoledne v Hoříně fotbalové fanoušky opět nezklamalo.

Domácí AFK proti Sokolu Dolany zvládl po přestávce otočit nepříznivé skóre z prvního dějství. Ani hattrick Polanského ale nakonec na plný bodový zisk nestačil. V 89. minutě za hosty srovnal na konečných 3:3 Djurevski. Jenže, jak odhaluje náš záběr a jak potvrdil přímo ze hřiště i hostující kapitán, gól byl dosažen rukou, což rozhodčí Jahoda ve spletité situaci nepostřehl. „Bylo to umění to takto trefit, zády k míči a loktem. Kdyby to tak chtěl, tak to takhle nedá,“ shodovali se někteří fanoušci.

Hořín - Dolany 3:3 (0:1)

Branky: 52., 73. a 86. Polanský – 19. Doležálek, 62. Vondra, 89. Djurevski. ŽK: 3:3.

(lk, mb)